Amazon предложила администрации Байдена помощь с вакцинацией

Amazon.com предложила помочь администрации Джо Байдена ускорить распространение вакцины против COVID-19, в том числе среди своих сотрудников, сообщает Bloomberg.

В письме Дэйв Кларк, будущий исполнительный директор розничного подразделения Amazon, поздравил президента Джо Байдена с инаугурацией и повторил просьбу, с которой он уже обращался в Центр по контролю и профилактике заболеваний в прошлом месяце, о том, чтобы передовые сотрудники компании получили вакцину «как можно раньше».

Хотя большая часть корпоративных сотрудников Amazon в ее штаб-квартире в Сиэтле и других офисах сейчас работает из дома, склады компании, облачные центры обработки данных и магазины Whole Foods Markets оставались открытыми во время пандемии.

Кларк утверждает, что у Amazon есть контракт с поставщиком медицинских услуг на вакцинацию своих заведений.

«Мы готовы действовать быстро, пока есть вакцины», – подчеркнул он.

Кларк добавил, что у компании есть возможность использовать свои операции, информационные технологии и коммуникационные возможности, чтобы помочь усилиям администрации по массовой иммунизации.

«Наш масштаб позволяет нам немедленно оказать содействие в борьбе с болезнью», – написал он.

С тех пор как коронавирус начал распространяться в Соединенных Штатах, второй по величине работодатель в частном секторе США внес значительные изменения в свою крупную логистическую сеть. Однако, в прошлом году Amazon заявила, что 20 000 ее сотрудников дали положительный результат на COVID-19 в первые шесть месяцев пандемии. Ряд чиновников и работников компании раскритиковали Amazon за недостаточно хорошую и своевременную реакцию.

Джо Байден 20 января принес официальную присягу и вступил в должность президента Соединенных Штатов, став 46-м по счету главой государства.