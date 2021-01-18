Amazon предложила администрации Байдена помощь с вакцинацией

Amazon.com предложила помочь администрации Джо Байдена ускорить распространение вакцины против COVID-19, в том числе среди своих сотрудников, сообщает Bloomberg.
В письме Дэйв Кларк, будущий исполнительный директор розничного подразделения Amazon, поздравил президента Джо Байдена с инаугурацией и повторил просьбу, с которой он уже обращался в Центр по контролю и профилактике заболеваний в прошлом месяце, о том, чтобы передовые сотрудники компании получили вакцину «как можно раньше».
Хотя большая часть корпоративных сотрудников Amazon в ее штаб-квартире в Сиэтле и других офисах сейчас работает из дома, склады компании, облачные центры обработки данных и магазины Whole Foods Markets оставались открытыми во время пандемии.
Кларк утверждает, что у Amazon есть контракт с поставщиком медицинских услуг на вакцинацию своих заведений.
«Мы готовы действовать быстро, пока есть вакцины», – подчеркнул он.
Кларк добавил, что у компании есть возможность использовать свои операции, информационные технологии и коммуникационные возможности, чтобы помочь усилиям администрации по массовой иммунизации.
«Наш масштаб позволяет нам немедленно оказать содействие в борьбе с болезнью», – написал он.
С тех пор как коронавирус начал распространяться в Соединенных Штатах, второй по величине работодатель в частном секторе США внес значительные изменения в свою крупную логистическую сеть. Однако, в прошлом году Amazon заявила, что 20 000 ее сотрудников дали положительный результат на COVID-19 в первые шесть месяцев пандемии. Ряд чиновников и работников компании раскритиковали Amazon за недостаточно хорошую и своевременную реакцию.
Джо Байден 20 января принес официальную присягу и вступил в должность президента Соединенных Штатов, став 46-м по счету главой государства.
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