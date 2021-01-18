0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 57 0

Amazon предложила администрации Байдена помощь с вакцинацией

Amazon предложила администрации Байдена помощь с вакцинацией

Amazon.com предложила помочь администрации Джо Байдена ускорить распространение вакцины против COVID-19, в том числе среди своих сотрудников, сообщает Bloomberg.

В письме Дэйв Кларк, будущий исполнительный директор розничного подразделения Amazon, поздравил президента Джо Байдена с инаугурацией и повторил просьбу, с которой он уже обращался в Центр по контролю и профилактике заболеваний в прошлом месяце, о том, чтобы передовые сотрудники компании получили вакцину «как можно раньше».

Хотя большая часть корпоративных сотрудников Amazon в ее штаб-квартире в Сиэтле и других офисах сейчас работает из дома, склады компании, облачные центры обработки данных и магазины Whole Foods Markets оставались открытыми во время пандемии.

Кларк утверждает, что у Amazon есть контракт с поставщиком медицинских услуг на вакцинацию своих заведений.

«Мы готовы действовать быстро, пока есть вакцины», – подчеркнул он.

Кларк добавил, что у компании есть возможность использовать свои операции, информационные технологии и коммуникационные возможности, чтобы помочь усилиям администрации по массовой иммунизации.

«Наш масштаб позволяет нам немедленно оказать содействие в борьбе с болезнью», – написал он.

С тех пор как коронавирус начал распространяться в Соединенных Штатах, второй по величине работодатель в частном секторе США внес значительные изменения в свою крупную логистическую сеть. Однако, в прошлом году Amazon заявила, что 20 000 ее сотрудников дали положительный результат на COVID-19 в первые шесть месяцев пандемии. Ряд чиновников и работников компании раскритиковали Amazon за недостаточно хорошую и своевременную реакцию.

Джо Байден 20 января принес официальную присягу и вступил в должность президента Соединенных Штатов, став 46-м по счету главой государства.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.