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Суд разблокировал приватизацию Центрэнерго

Суд разблокировал приватизацию Центрэнерго

Хозяйственный суд Киева отменил приказ Фонда государственного имущества Украины от 13 декабря 2018 года, чем фактически указал на необходимость завершения начатых три года назад процедур приватизации ПАО «Центрэнерго».
Об этом сообщает пресс-служба суда.

«12 января 2021 года решением Хозяйственного суда города Киева отменен приказ Фонда государственного имущества Украины 13 декабря 2018 года, и отмечена необходимость завершения начатых процедур (приватизации — ред.)», — говорится в сообщении.

Завершение процедуры приватизации предусматривает продажу принадлежащего государству пакета акций общества не менее чем за 5,98 млрд грн.

«Стоимость возможных поступлений от приватизации ПАО „Центрэнерго“ будет в 10 раз превышать размер средств, полученных от приватизации в 2019 году (547 млн ​​грн) и в 20 раз — от приватизации в 2018 году (269 млн грн)», — отмечают в суде.

Как сообщалось, приказом ФГИУ от 13 декабря 2018 года конкурс по приватизации «Центрэнерго» был признан несостоявшимся. В январе 2020 года Фонд госимущества начал повторную процедуру отбора советников по приватизации для «Центрэнерго» для анализа состояния дел в компании по результатам 2019 года.

Позже, 23 января 2020 г. Хозяйственный суд. Киева удовлетворил заявление ООО «Укрдонинвест» и запретил Фонду совершать действия по приватизации ПАО «Центрэнерго» до решения по существу спора с компанией «Укрдонинвест Трейдинг», которая заявила о намерении взыскать с «Центрэнерго» 1,44 млрд грн долга за поставку угля. В ответ Фондом было подано в Хозяйственный суд города Киева ходатайство об отмене указанных мер обеспечения иска ООО «Укрдонинвест».

По материалам УКРИНФОРМ
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