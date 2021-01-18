Нацбанк ухудшил прогноз инфляции на 2021 год

Национальный банк прогнозирует, что потребительская инфляция по итогам 2021 года составит 7%.
Об этом во время брифинга сказал глава Национального банка Кирилл Шевченко.
«По итогам 2021 года инфляция составит 7%, она выйдет за пределы диапазона в 5% ± 1 п.п., но вновь вернется к нему в первой половине следующего года. Мы ожидаем, что в 2022-2023 годах инфляция будет находиться около среднесрочной цели в 5%», — сказал Шевченко.
По его словам, ускорение инфляции в первом полугодии будет определяться быстрым потребительским спросом, подорожанием энергоносителей и худшим прошлогодним урожаем сельскохозяйственных культур. Кроме того, возрастут производственные расходы бизнеса, в частности на оплату труда. Темпы роста административно регулируемых цен будут оставаться высокими из-за повышения акцизов на табачные изделия и подорожание электроэнергии.
В дальнейшем, по мнению Шевченко, влияние проинфляционных факторов будет ослабевать, что развернет инфляционную динамику. Благодаря наращиванию предложения сельскохозяйственной продукции нового урожая замедлится продовольственная инфляция, а в конце года будет исчерпан эффект низкой базы сравнения для отдельных товаров.
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