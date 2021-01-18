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Зеленский подписал закон о закупке газа Оператором ГТС на бирже

Зеленский подписал закон о закупке газа Оператором ГТС на бирже

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 3176, который позволяет Оператору ГТС покупать природный газ для балансирующих потребностей на торговых платформах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.

«Возвращено с подписью от Президента», — говорится на сайте ВР.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что проект Закона Украины разработан с целью усовершенствования действующего законодательства для создания возможностей для покупки Оператором ГТС краткосрочных стандартизированных продуктов газа на торговой платформе, то есть бирже, что позволит обеспечить прозрачность, свободный доступ к информации и привлечение большого количества участников — субъектов рынка природного газа.

Проектом закона предусматривается внести изменения в ЗУ «О публичных закупках», которыми предусмотреть, что:

• действие этого закона не распространяется на случаи, если предметом закупки является природный газ, закупка которого осуществляется субъектами рынка природного газа, определенные ЗУ «О рынке природного газа», на торговых платформах, функционирование и управление которых обеспечивается операторами торговых платформ, осуществляющих деятельность в соответствии с кодексом газотранспортной системы;

• действие этого закона для заказчиков, осуществляющих деятельность в отдельных сферах хозяйствования, дополнительно не распространяется на случаи, если предметом закупки является природный газ, закупка которого осуществляется оператором газотранспортной системы для совершения балансирующих действий или заказчиком услуг транспортировки для балансировки своего портфолио в соответствии с ЗУ «О рынке природного газа» и кодексом газотранспортной системы;

• действие этого закона для заказчиков, осуществляющих деятельность в отдельных сферах хозяйствования, дополнительно не распространяется на случаи, если предметом закупки является природный газ, закупка которого осуществляется оператором газотранспортной системы, оператором газохранилищ и операторами газораспределительных систем для обеспечения собственной хозяйственной деятельности (в том числе для собственных производственно-технических нужд, покрытия расходов и производственно-технологических расходов) в соответствии с ЗУ «О рынке природного газа», кодексом газотранспортной системы, кодексом газохранилищ и кодексом газораспределительных систем.

Напомним, парламент принял во втором чтении и в целом с необходимыми технико-юридическими правками законопроект № 3176, которым вносятся изменения в закон о государственных закупках, позволяющие покупать Оператору ГТС природный газ на бирже. Соответствующее решение поддержали 300 народных депутатов Украины.

По материалам УНН
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