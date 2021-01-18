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Платежная инфраструктура Украины переходит на международный стандарт - НБУ

Платежная инфраструктура Украины переходит на международный стандарт - НБУ

В 2021 году Национальный банк планирует активно работать над переходом банков на международный стандарт ISO20022.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Цель проекта:

  • модернизация финансовой инфраструктуры Украины;
  • повышение конкурентоспособности страны и ее интеграция с мировыми рынками.

«Переход на международный стандарт ISO20022 обеспечит дальнейшую автоматизацию платежных транзакций на качественно новом уровне. Он предоставит банкам и бизнесу новые возможности, удешевит транзакции, повысит гарантированность их доставки и безопасность», — прокомментировал заместитель Главы Национального банка Алексей Шабан.

Как будет происходить имплементация стандарта ISO20022:

  • в первом квартале 2021 года запланирован запуск тестового стенда СЭП нового поколения;
  • во втором квартале 2021 года должны быть опубликованы все версии спецификаций сообщений и технической документации, которые будут реализовываться в промышленном режиме модернизированной СЕП;
  • в течение 2021 года совместно с участниками банковского рынка Национальный банк будет отрабатывать все аспекты работы модернизированной СЭП и определяться относительно сроков окончательного внедрения и миграции на новую инфраструктуру;
  • финальная дата перехода платежной инфраструктуры на стандарт ISO20022 будет установлена только после анализа результатов тестирования с банками, с учетом необходимых доработок и готовности банков к этому событию.

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За прошлый год Национальный банк подготовил более 20 документов, описывающих форматы уведомлений, спецификации по кредитовому переводу, принудительному списанию средств. Так, в рамках проекта НБУ разработал модели стандарта ISO20022 для использования в платежной инфраструктуре Украины в направлениях:

  • кредитовый перевод — перевод по инициативе плательщика;
  • дебетовый перевод — перевод по инициативе получателя денежных средств/взыскателя;
  • управление счетами, лимитами;
  • особые случаи и расследования — уточнение реквизитов, невозможность выполнения платежной инструкции, расследование относительно платежа и тому подобное.

Преимущества от имплементации стандарта ISO20022:

  • гармонизация украинского платежного пространства с мировым;
  • появление и обеспечение работы новых игроков платежного рынка и платежных инструментов в соответствии со второй платежной директивой ЕС (PSD2);
  • внедрение новых и расширение функционального наполнения существующих платежных инструментов в пользу банков и их клиентов;
  • реализация новых автоматизированных процессов, которые покрывают полный жизненный цикл платежей;
  • повышение уровня обслуживания, эффективности и прозрачности платежей;
  • расширение реквизитов платежей за счет необходимой дополнительной информации;
  • усиление защиты информации.

Справка Finance.ua:

  • ISO 20 022 — международный стандарт и методология создания описаний бизнес-процессов, сопровождающихся обменом электронными финансовыми сообщениями, и проектирования схем и форматов этих сообщений.
  • Стандарт ISO 20 022 утвержден в 2004 году, и за несколько лет на основе его методологии были спроектированы 280 различных типов сообщений. Стандарт постоянно и активно развивается, представленные модели совершенствуются, отражая изменение потребностей участников рынка.

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По материалам Finance.UA
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