Продажа билетов на поезда будет остановлена: в УЗ назвали причину

«Укрзализныця» приостановит продажу билетов на поезда. Причиной назвали регламентные работы, которые будут сегодня в 13:00.

Об этом сообщила пресс-служба транспортного ведомства.

Как сообщается, продажа билетов будет остановлена на 15 минут.

«В связи с плановыми регламентными работами 21 января в 13:00 продажа билетов будет приостановлена», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская компания «Укрзализныця» запускает продажу билетов через мессенджеры. В частности, через Viber и Telegram.

Также «Укрзализныця» запускает бесконтактную оплату проезда в электричках. Проект также реализуется совместно с Visa. В частности, на железнодорожных станциях установят турникетные системы и терминалы по продаже билетов. Пилотный проект должен в ближайшее время заработать на направлениях Киев-Фастов и Киев-Святошин.