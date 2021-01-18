Нарушение карантина обнаружили у 5% проверенных бизнесов в столице

За прошедшие сутки в Киеве выявили нарушения карантина на 13 предприятиях, проверив 244 торговых объекта и заведений питания. Это 5% проверенных бизнесов.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве.

«Провели мониторинг на 244 объектах. Выявлены нарушения на 13 объектах», — сообщили в ведомстве данные мониторинга соблюдения профилактических и противоэпидемических мероприятий субъектами, которые ведут хозяйственную деятельность в Киеве, за 20 января.

Указано, что за сутки проверили в целом 37 заведений общественного питания, 40 объектов торговли продовольственными товарами, 167 — непродовольственными товарами.

Справка Finance.ua:

13 января министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что после усиленного карантина, который введен с 8 января по 24 января, Украина вернется к адаптивному карантину, который будет действовать до конца зимы — 28 февраля. Министр также добавил, что локдаун может быть повторен, если «будет сверхкритическая ситуация».