Нарушение карантина обнаружили у 5% проверенных бизнесов в столице

За прошедшие сутки в Киеве выявили нарушения карантина на 13 предприятиях, проверив 244 торговых объекта и заведений питания. Это 5% проверенных бизнесов.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве.
«Провели мониторинг на 244 объектах. Выявлены нарушения на 13 объектах», — сообщили в ведомстве данные мониторинга соблюдения профилактических и противоэпидемических мероприятий субъектами, которые ведут хозяйственную деятельность в Киеве, за 20 января.
Указано, что за сутки проверили в целом 37 заведений общественного питания, 40 объектов торговли продовольственными товарами, 167 — непродовольственными товарами.
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