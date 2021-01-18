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Какие указы принял Байден в день инаугурации

Какие указы принял Байден в день инаугурации

Джо Байден и Камала Харрис принесли присягу и вступили в должности президента и вице-президента США. После инаугурации они впервые прибыли в Белый дом в качестве лидеров государства.

Трансляция велась на YouTube -канале Байдена.

Байден вошел в официальную президентскую резиденцию в Вашингтоне в сопровождении своей супруги Джилл. Последний отрезок пути до Белого дома они прошли пешком, приветствуя граждан.
Президент США Джо Байден в день инаугурации отменил несколько указов своего предшественника Дональда Трампа.

Он вернул США во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и в Парижское соглашение по климату. Также глава государства заморозил строительство стены на границе с Мексикой и призвал к соблюдению масочного режима.

Какие указы принял Байден в день инаугурации:

  • Об отмене режима ЧП в связи с ситуацией на границе с Мексикой;
  • О возвращении в ВОЗ;
  • О возвращении в Парижское соглашение по климату;
  • Об отмене запрета на въезд граждан ряда мусульманских стран;
  • Об остановке строительства нефтепровода Keystone XL с Канадой;
  • О масочном режиме – в нем содержится призыв носить маски повсеместно 100 дней и обязательство по масочному режиму в госучреждениях.

Кроме того, Байден объявил 20 января национальным днем единства. прокламация опубликована на сайте Белого дома.

Назначения Байдена. Байден назначил временных министров финансов и юстиции, а также временного главу Госдепартамента и Пентагона.

Так, исполнять обязанности госсекретаря будет Дэн Смит, временным главой министерства финансов станет Энди Бокол, министерства юстиции – Монти Уилкинсон. Сенат США утвердил главу национальной разведки. Впервые в США контролировать работу ФБР, ЦРУ и АНБ будет женщина.

Ближайшие планы. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Байден сделает первый телефонный звонок иностранному лидеру в пятницу, 22 января. Это будет премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

По материалам РБК-Украина
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