Джо Байден и Камала Харрис принесли присягу и вступили в должности президента и вице-президента США. После инаугурации они впервые прибыли в Белый дом в качестве лидеров государства.
Трансляция велась на YouTube -канале Байдена.
Байден вошел в официальную президентскую резиденцию в Вашингтоне в сопровождении своей супруги Джилл. Последний отрезок пути до Белого дома они прошли пешком, приветствуя граждан.
Президент США Джо Байден в день инаугурации отменил несколько указов своего предшественника Дональда Трампа.
Он вернул США во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и в Парижское соглашение по климату. Также глава государства заморозил строительство стены на границе с Мексикой и призвал к соблюдению масочного режима.
Какие указы принял Байден в день инаугурации:
Кроме того, Байден объявил 20 января национальным днем единства. прокламация опубликована на сайте Белого дома.
Назначения Байдена. Байден назначил временных министров финансов и юстиции, а также временного главу Госдепартамента и Пентагона.
Так, исполнять обязанности госсекретаря будет Дэн Смит, временным главой министерства финансов станет Энди Бокол, министерства юстиции – Монти Уилкинсон. Сенат США утвердил главу национальной разведки. Впервые в США контролировать работу ФБР, ЦРУ и АНБ будет женщина.
Ближайшие планы. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Байден сделает первый телефонный звонок иностранному лидеру в пятницу, 22 января. Это будет премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
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