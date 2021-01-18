С кредиторами банка «Аркада» будут рассчитываться за счет продажи активов банка

Перспективы расчета с кредиторами банка «Аркада» зависят от возврата в собственность банка здания головного офиса.
Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
«На сегодня продолжается процесс подготовки активов к выставлению их на продажу. Именно за счет средств, полученных в результате ликвидации банка и реализации его имущества, будут удовлетворяться требования кредиторов. Несмотря на то, что на балансе банка есть интересные объекты (прежде всего речь идет о земельных участках в пригороде Киева) — перспективы удовлетворения требований кредиторов фактически зависят от того, удастся ли банку вернуть в собственность здание бывшего главного офиса в самом центре столицы — на ул. Ольгинской, 3-а», — говорится в сообщении.
В январе 2021 года Фондом гарантирования вкладов был утвержден реестр акцептованных требований кредиторов банка «Аркада» на общую сумму более 621 млн грн:
18 января решением исполнительной дирекции Фонда была утверждена ликвидационная масса АО АКБ «Аркада», которую независимые субъекты оценочной деятельности (СОД) оценили в 1,3 млрд грн.
Почти 84% этой суммы — 1,1 млрд грн — стоимость недвижимости. В частности, на балансе банка находится более 200 га земли для строительства и ведения сельского хозяйства в пригороде Киева — г. Буча, г. Бровары и с. Михайловка-Рубежовка, продажа которых начнется уже весной.
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И все же основной актив банка — это здание бывшего главного офиса в центре Киева на ул. Ольгинской и земельный участок под ним. Накануне признания банка неплатежеспособным была совершена попытка незаконного вывода этих активов с баланса банка. И именно от их возврата зависят перспективы расчета с кредиторами банка. Ведь оценочная стоимость этих активов — более 770 млн грн, что составляет почти 60% стоимости всех активов банка.
«Основной причиной признания банка „Аркада“ неплатежеспособным в свое время был незаконный вывод этих активов из собственности банка, — напомнила Ольга Билай, заместитель директора-распорядителя Фонда. — Фонд продолжает борьбу за эти активы, ведь именно от этого зависит своевременный и полный расчет с кредиторами банка „Аркада“. Мы подали ходатайство в суд о наложении ареста на эти объекты, чтобы исключить их неправомерную передачу третьим лицам. Но, к сожалению, в январе Печерский районный суд Киева отклонил такое ходатайство Фонда. Мы продолжим борьбу за возврат основных активов банка путем признания недействительности и ничтожности сделок по передаче их в ипотеку третьим лицам».
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