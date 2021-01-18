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С кредиторами банка «Аркада» будут рассчитываться за счет продажи активов банка

С кредиторами банка «Аркада» будут рассчитываться за счет продажи активов банка

Перспективы расчета с кредиторами банка «Аркада» зависят от возврата в собственность банка здания головного офиса.

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

«На сегодня продолжается процесс подготовки активов к выставлению их на продажу. Именно за счет средств, полученных в результате ликвидации банка и реализации его имущества, будут удовлетворяться требования кредиторов. Несмотря на то, что на балансе банка есть интересные объекты (прежде всего речь идет о земельных участках в пригороде Киева) — перспективы удовлетворения требований кредиторов фактически зависят от того, удастся ли банку вернуть в собственность здание бывшего главного офиса в самом центре столицы — на ул. Ольгинской, 3-а», — говорится в сообщении.

В январе 2021 года Фондом гарантирования вкладов был утвержден реестр акцептованных требований кредиторов банка «Аркада» на общую сумму более 621 млн грн:

  • из них 286 млн грн — это сумма гарантированного возмещения;
  • 43 млн грн — средства физических лиц, превышающие гарантированные 200 тысяч гривен;
  • в седьмой очереди требования юридических лиц на общую сумму 270 млн грн.

18 января решением исполнительной дирекции Фонда была утверждена ликвидационная масса АО АКБ «Аркада», которую независимые субъекты оценочной деятельности (СОД) оценили в 1,3 млрд грн.

Почти 84% этой суммы — 1,1 млрд грн — стоимость недвижимости. В частности, на балансе банка находится более 200 га земли для строительства и ведения сельского хозяйства в пригороде Киева — г. Буча, г. Бровары и с. Михайловка-Рубежовка, продажа которых начнется уже весной.

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И все же основной актив банка — это здание бывшего главного офиса в центре Киева на ул. Ольгинской и земельный участок под ним. Накануне признания банка неплатежеспособным была совершена попытка незаконного вывода этих активов с баланса банка. И именно от их возврата зависят перспективы расчета с кредиторами банка. Ведь оценочная стоимость этих активов — более 770 млн грн, что составляет почти 60% стоимости всех активов банка.

«Основной причиной признания банка „Аркада“ неплатежеспособным в свое время был незаконный вывод этих активов из собственности банка, — напомнила Ольга Билай, заместитель директора-распорядителя Фонда. — Фонд продолжает борьбу за эти активы, ведь именно от этого зависит своевременный и полный расчет с кредиторами банка „Аркада“. Мы подали ходатайство в суд о наложении ареста на эти объекты, чтобы исключить их неправомерную передачу третьим лицам. Но, к сожалению, в январе Печерский районный суд Киева отклонил такое ходатайство Фонда. Мы продолжим борьбу за возврат основных активов банка путем признания недействительности и ничтожности сделок по передаче их в ипотеку третьим лицам».

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По материалам Finance.UA
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