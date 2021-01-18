По поддельным документам из Фонда гарантирования хотели вывести 7,5 млн грн

Сотрудники Государственной налоговой службы установили факт завладения имуществом Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) в процессе легализации полученных денежных средств.

Об этом сообщает ГНС.

“Налоговиками установлен факт легализации средств, полученных в результате завладения имуществом фонда гарантирования вкладов физических лиц и обращением его в свою пользу и в пользу третьих лиц”, – говорится в сообщении.

Так, управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Главного управления ГНС в Херсонской области, Автономной Республике Крым и г. Севастополе установлено, что группа лиц, действуя по предварительному сговору, завладела гарантированными суммами вкладов граждан путем подделки документов жителей АР Крым и внутренне перемещенных лиц. Вследствие этих действий Фонду гарантирования вкладов физических лиц причинен материальный ущерб на общую сумму 7,5 млн гривен.

По факту совершения общественно опасного противоправного деяния в ЕРДР зарегистрировано уголовное производство по ч. 2 ст. 209 УК Украины.

Определением суда на банковских счетах арестовано 1,8 млн гривен.