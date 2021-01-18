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По поддельным документам из Фонда гарантирования хотели вывести 7,5 млн грн

По поддельным документам из Фонда гарантирования хотели вывести 7,5 млн грн

Сотрудники Государственной налоговой службы установили факт завладения имуществом Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) в процессе легализации полученных денежных средств.

Об этом сообщает ГНС.

“Налоговиками установлен факт легализации средств, полученных в результате завладения имуществом фонда гарантирования вкладов физических лиц и обращением его в свою пользу и в пользу третьих лиц”, – говорится в сообщении.

Так, управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Главного управления ГНС в Херсонской области, Автономной Республике Крым и г. Севастополе установлено, что группа лиц, действуя по предварительному сговору, завладела гарантированными суммами вкладов граждан путем подделки документов жителей АР Крым и внутренне перемещенных лиц. Вследствие этих действий Фонду гарантирования вкладов физических лиц причинен материальный ущерб на общую сумму 7,5 млн гривен.

По факту совершения общественно опасного противоправного деяния в ЕРДР зарегистрировано уголовное производство по ч. 2 ст. 209 УК Украины.

Определением суда на банковских счетах арестовано 1,8 млн гривен.

По материалам Finance.UA
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