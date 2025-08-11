Бухгалтер воинской части присвоил более 800 тысяч гривен из зарплат — Finance.ua

Бухгалтер воинской части присвоил более 800 тысяч гривен из зарплат Сегодня 19:15 — Криминал

Бухгалтер воинской части присвоил более 800 тысяч гривен из зарплат

В Житомирской области разоблачили бухгалтера воинской части, который присвоил более 800 тысяч гривен из зарплатного фонда.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По данным следствия, должностное лицо в течение семи месяцев вносило в финансовые документы ложные данные, по которым одному из бойцов якобы начислялись дополнительные выплаты.

На самом же деле эти средства перечислялись на личный банковский счет бухгалтера.

Таким образом он присвоил более 800 тысяч гривен, которые принадлежали государству.

Следователи работают над возвратом средств в бюджет.

Чиновнику инкриминируют ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — присвоение имущества в особо крупных размерах в условиях военного положения.

Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией.

