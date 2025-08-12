Контрафактные Лабубу на более чем полмиллиона гривен: в Закарпатье таможенники изъяли партию товара, который везли на Волынь — Finance.ua
Контрафактные Лабубу на более чем полмиллиона гривен: в Закарпатье таможенники изъяли партию товара, который везли на Волынь

Криминал
27
Контрафактные Лабубу на более чем полмиллиона гривен: в Закарпатье таможенники изъяли партию товара, который везли на Волынь
Контрафактные Лабубу на более чем полмиллиона гривен: в Закарпатье таможенники изъяли партию товара, который везли на Волынь, Фото: Державна митна служба
В Закарпатье таможенники обнаружили, что задекларированный груз с детскими игрушками и аксессуарами имеет признаки подделки на известную торговую марку. Товар изъяли.
Об этом сообщили на Facebook-странице Государственной таможенной службы.
Игрушки стоимостью более миллиона гривен изъяли на украинско-словацкой границе. Их везли в грузовике по адресу волынского предпринимателя.
Фото: Государственная таможенная служба
Фото: Государственная таможенная служба
При оформлении груза инспекторы обнаружили, что детские игрушки, брелоки, чехлы для телефонов и наушников имеют признаки контрафактного товара на известную торговую марку. В общей сложности было почти 17 тысяч предметов, ввозимых с возможным нарушением прав интеллектуальной собственности.
«Вскоре правообладатель торговой марки, имеющей международную регистрацию, сообщил, что указанные товары подозреваются в нарушении прав интеллектуальной собственности. Также предоставил вывод, в котором отметил, что по предоставленным таможней фотографиям для идентификации, товары имеют признаки фальсифицированной и контрафактной продукции», — говорится.
Фото: Государственная таможенная служба
Фото: Государственная таможенная служба
На предпринимателя из Волынской области был составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 476 Таможенного кодекса Украины. Санкция статьи — до 34 тысяч гривен с конфискацией товара.
Дело направят в суд.
По материалам:
suspilne.media
