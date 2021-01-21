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Может ли работодатель уменьшать зарплату в связи с переходом работника на дистанционную работу

Может ли работодатель уменьшать зарплату в связи с переходом работника на дистанционную работу

Работодатель не имеет права в одностороннем порядке уменьшать размер заработной платы в связи с переходом работника на удаленную (надомную) работу.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

«В связи с распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, многие предприятия, учреждения и организации перевели своих работников на дистанционную работу. Это такая форма организации труда, когда работа выполняется работником по месту его жительства или в другом месте по его выбору, в том числе с помощью информационно-коммуникационных технологий, но вне помещения работодателя», — говорится в сообщении.

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При дистанционной работе правила внутреннего трудового распорядка на таких работников не распространяются, если иное не предусмотрено трудовым договором. Работники, работающие дистанционно, распределяют свое рабочее время самостоятельно.

Общая продолжительность рабочего времени:

  • продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю;
  • для работников в возрасте от 16 до 18 лет − 36 часов в неделю;
  • для лиц в возрасте от 15 до 16 лет (учащихся в возрасте от 14 до 15 лет, работающих в период каникул) − 24 часа в неделю.

Выплата зарплаты:

  • в соответствии со статьей 60 Кодекса законов о труде Украины, дистанционная (надомная) работа предусматривает оплату труда в полном объеме и в сроки, определенные действующим трудовым договором, если работник и работодатель письменно не договорились о другом.

Справка Finance.ua:

  • Украинская столица заняла 20 строчку в рейтинге лучших городов для дистанционной работы в 2021 году по версии туристического издания Big 7 Travel.

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По материалам Finance.UA
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