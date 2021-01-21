Может ли работодатель уменьшать зарплату в связи с переходом работника на дистанционную работу

Работодатель не имеет права в одностороннем порядке уменьшать размер заработной платы в связи с переходом работника на удаленную (надомную) работу.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
«В связи с распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, многие предприятия, учреждения и организации перевели своих работников на дистанционную работу. Это такая форма организации труда, когда работа выполняется работником по месту его жительства или в другом месте по его выбору, в том числе с помощью информационно-коммуникационных технологий, но вне помещения работодателя», — говорится в сообщении.
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При дистанционной работе правила внутреннего трудового распорядка на таких работников не распространяются, если иное не предусмотрено трудовым договором. Работники, работающие дистанционно, распределяют свое рабочее время самостоятельно.
Общая продолжительность рабочего времени:
Выплата зарплаты:
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