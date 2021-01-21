Может ли работодатель уменьшать зарплату в связи с переходом работника на дистанционную работу

Работодатель не имеет права в одностороннем порядке уменьшать размер заработной платы в связи с переходом работника на удаленную (надомную) работу.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

«В связи с распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, многие предприятия, учреждения и организации перевели своих работников на дистанционную работу. Это такая форма организации труда, когда работа выполняется работником по месту его жительства или в другом месте по его выбору, в том числе с помощью информационно-коммуникационных технологий, но вне помещения работодателя», — говорится в сообщении.

Читайте также: «Дистанционка» или работа в офисах: что выбирают украинцы (исследование)

При дистанционной работе правила внутреннего трудового распорядка на таких работников не распространяются, если иное не предусмотрено трудовым договором. Работники, работающие дистанционно, распределяют свое рабочее время самостоятельно.

Общая продолжительность рабочего времени:

продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю;

для работников в возрасте от 16 до 18 лет − 36 часов в неделю;

для лиц в возрасте от 15 до 16 лет (учащихся в возрасте от 14 до 15 лет, работающих в период каникул) − 24 часа в неделю.

Выплата зарплаты:

в соответствии со статьей 60 Кодекса законов о труде Украины, дистанционная (надомная) работа предусматривает оплату труда в полном объеме и в сроки, определенные действующим трудовым договором, если работник и работодатель письменно не договорились о другом.

Справка Finance.ua:

Ключевые особенности работы вне помещения работодателя.

Украинская столица заняла 20 строчку в рейтинге лучших городов для дистанционной работы в 2021 году по версии туристического издания Big 7 Travel.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.