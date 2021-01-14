0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 103 0

Владельцы «Нова пошта» купили сервис курьерской доставки iPOST

Владельцы «Нова пошта» купили сервис курьерской доставки iPOST

Основатели «Нова пошта» Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк инвестировали в курьерский сервис iPOST.

Об этом сообщает Retailers.

Сумму сделки стороны не разглашают. Основатель PGK Groupe (продана Meest Group) Виталий Яницкий оценил технологии iPOST в $500 000.

Климов и Поперешнюк купили совокупно 81,46% в компании «Айпост Прогресс» (владеет сервисом iPOST). Сделку закрыли в 2020 году через ПАО «Закрытый недиверсифицированный венчурный инвестфонд «Прайд».

Учредители iPOST Сергей Жмудь и Максим Плющев остались совладельцами компании. Им принадлежит по 9,27% в «Айпост Прогресс». Финансовым советником сделки выступила компания Capital Times.

iPOST — украинский стартап, основанный в 2016 году Максимом Плющевым и Сергеем Жмудем. Это онлайн-платформа, соединяющая курьеров и отправителей. Курьеры регистрируются в приложении iPOST, где находят заказы и доставляют их за оплату. С каждой доставки iPOST взимает комиссию. Доставка занимает от 30 до 120 минут, а минимальная стоимость составляет 50 грн. Отправитель и получатель могут следить за передвижениями курьера онлайн в приложении. Основными клиентами iPOST являются компании, которые продают товары через интернет-магазины.

В пресс-службе «Нова пошта» изданию Retailers покупку iPOST прокомментировали так:

«Мы всегда держим руку на пульсе мировых трендов и новых технологий, поэтому не можем быть в стороне от краудсорсинговых проектов, которые меняют экономику в целом и отрасль логистики, в частности. Мы инвестируем в скорость и таланты. Компания iPOST нам видится именно такой».

В компании добавили, что вместе с iPost они привлекли крупных клиентов: АТБ, Fozzy и др.

По мнению экс-руководителя департамента развития цифровых технологий «Нова пошта» Артема Волхонского, с помощью iPOST компания сможет конкурировать с Glovo и Rocket.

По материалам ain.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.