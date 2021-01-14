Владельцы «Нова пошта» купили сервис курьерской доставки iPOST

Основатели «Нова пошта» Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк инвестировали в курьерский сервис iPOST.

Об этом сообщает Retailers.

Сумму сделки стороны не разглашают. Основатель PGK Groupe (продана Meest Group) Виталий Яницкий оценил технологии iPOST в $500 000.

Климов и Поперешнюк купили совокупно 81,46% в компании «Айпост Прогресс» (владеет сервисом iPOST). Сделку закрыли в 2020 году через ПАО «Закрытый недиверсифицированный венчурный инвестфонд «Прайд».

Учредители iPOST Сергей Жмудь и Максим Плющев остались совладельцами компании. Им принадлежит по 9,27% в «Айпост Прогресс». Финансовым советником сделки выступила компания Capital Times.

iPOST — украинский стартап, основанный в 2016 году Максимом Плющевым и Сергеем Жмудем. Это онлайн-платформа, соединяющая курьеров и отправителей. Курьеры регистрируются в приложении iPOST, где находят заказы и доставляют их за оплату. С каждой доставки iPOST взимает комиссию. Доставка занимает от 30 до 120 минут, а минимальная стоимость составляет 50 грн. Отправитель и получатель могут следить за передвижениями курьера онлайн в приложении. Основными клиентами iPOST являются компании, которые продают товары через интернет-магазины.

В пресс-службе «Нова пошта» изданию Retailers покупку iPOST прокомментировали так:

«Мы всегда держим руку на пульсе мировых трендов и новых технологий, поэтому не можем быть в стороне от краудсорсинговых проектов, которые меняют экономику в целом и отрасль логистики, в частности. Мы инвестируем в скорость и таланты. Компания iPOST нам видится именно такой».

В компании добавили, что вместе с iPost они привлекли крупных клиентов: АТБ, Fozzy и др.

По мнению экс-руководителя департамента развития цифровых технологий «Нова пошта» Артема Волхонского, с помощью iPOST компания сможет конкурировать с Glovo и Rocket.