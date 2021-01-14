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Кабмин решил нанять юристов для арбитража с китайскими инвесторами «Мотор Сич»

Кабмин решил нанять юристов для арбитража с китайскими инвесторами «Мотор Сич»

Правительство разрешило Минюсту использовать переговорную процедуру закупки юридических услуг для защиты интересов государства в международном арбитраже на сумму в 3,5 млрд долларов, который инициировали китайские инвесторы «Мотор Сич».

Такое решение было принято на заседании правительства 20 января.

Согласно пояснительной записке, 5 декабря 2020 года Минюст получил запрос на арбитраж от имени граждан Китая Ван Цзин, Ли Фенджу, Рен Джинлинг, Сйю Ченшун и Лиу Яннинг, которые заявляют, что являются акционерами «Мотор Сич» и имеют право на защиту своих инвестиций в соответствии с соглашением Украины и Китая с 1992 года о защите инвестиций.

Истцы считают нарушением своих прав действия СБУ, которая возбудила уголовное дело по факту покупки акций «Мотор Сичи» и добилась ареста этих акций. Также истцы заявляют об отказах АМКУ относительно концентрации совместно с DCH Александра Ярославского.

Минторговли США ввело санкции против китайской компании Skyrizon — инвестора в ПАО «Мотор Сич», заявив, что она угрожает национальной безопасности США.

По материалам Економічна Правда
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