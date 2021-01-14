Резников выиграл суд у НБУ по несогласованию в набсовет Ощадбанка

Верховный Суд признал противоправным и отменил решение НБУ от 15 августа 2019 года об отказе в согласовании Алексея Резникова на должность члена наблюдательного совета Ощадбанка.
Об этом сообщает FinClub со ссылкой на решение суда от 24 декабря 2020 года.
«Верховный Суд по делу № 640 / 22 632/19 оставил без изменений решение Окружного админсуда Киева от 19 февраля 2020 года и постановление Шестого апелляционного админсуда от 20 мая 2020 года, но частично удовлетворил кассационную жалобу НБУ и изменил мотивировочную часть решения предыдущих инстанций», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в августе 2019 года Нацбанк не согласовал кандидатуры 5 членов наблюдательного совета Ощадбанка после того, как они без конкурса продлили контракт главы правления банка Андрея Пышного.
Тогда в НБУ заявили, что 5 членов, включая нынешнего вице-премьера Алексея Резникова, не прошли собеседование.
«Трое из них подали в суд на НБУ (кроме Резникова, иски подали Шевки Аджунер и Дмитрий Власов), утверждая, что первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова устроила им допрос по решению о продлении полномочий Пышного», — пишет FinClub.
Резников в иске обращал внимание на вмешательство Рожковой в процесс проверки его профпригодности.
«Суд установил, что 6 августа 2019 года квалификационная комиссия НБУ провела тестирование Алексея Резникова, а 14 августа — провела с ним собеседование путем видеоконференции, «но без осуществления фиксации данного собеседования и результатов его обсуждения членами комиссии НБУ с помощью соответствующих технических средств или путем ведения соответствующей стенограммы, что было подтверждено представителем ответчика», — говорится в сообщении.
«На основании “отрицательных результатов собеседования” комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора платежных систем НБУ 15 августа отказал Резникову в согласовании на должность члена набсовета Ощадбанка из-за “несоответствия требованиям профессиональной пригодности, установленным законодательством для руководителей банков”.
Верховный Суд сослался на Кодекс административного судопроизводства, в статье 2 которого указано, что по делам о обжалованию решений, действий или бездеятельности субъектов властных полномочий административные суды проверяют, приняты ли такие решения, в том числе, добросовестно (подпункт 5 пункта 2) и благоразумно (подпункт 6 пункта 2). Верховный Суд согласился с судами предыдущих инстанций, что действия НБУ таковыми не были, а потому решение НБУ не может считаться правомерным», — отмечает издание.
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