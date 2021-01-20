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Украинские спецслужбы сообщили о нейтрализации в прошлом году 600 кибератак на государственные ресурсы

Украинские спецслужбы сообщили о нейтрализации в прошлом году 600 кибератак на государственные ресурсы

Служба безопасности Украины нейтрализовала 600 кибератак и киберинцидентов на информационные ресурсы органов власти и объекты критической инфраструктуры в течение 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

За этот период нейтрализовано 20 группировок, причастных к многим кибератакам, а также заблокировано свыше 2,6 тыс. сообществ с миллионной аудиторией и 21 бот-сеть мощностью около 60 тысяч аккаунтов.

“Благодаря работе киберспециалистов СБУ к уголовной ответственности за распространение антиукраинской пропаганды было привлечено 40 человек, и еще 32 фигуранта уже осуждены. Въезд на территорию Украины запрещен 158 иностранцам, которые причастны к пропаганде сепаратизма в Интернете”, – сообщают в СБУ.

Также в ходе спецоперации была разоблачена схема, которая наносила масштабный ущерб экономике государства. Ее организовало прежнее руководство Государственной налоговой службы. Так, убытки государству через разные налоговые «скрутки» и конвертцентры оцениваются в 35 млрд гривен.


Инфографика: СБУ

Разоблачили киберспециалисты СБУ также 6 преступных групп, которые незаконно вмешивались в базы данных Минюста и вносили в государственные реестры недостоверную информацию.

Всего в течение 2020 года по материалам киберподразделений Службы безопасности начато 496 уголовных производств. Из них – 129 дел именно за несанкционированное вмешательство в работу компьютерных сетей и автоматизированных систем.

Также по инициативе СБУ были продлены санкции в отношении ряда российских сайтов и программных продуктов. Отдельно спецслужба направила обращение к компаниям Google и Apple относительно блокировки запрещенных российских приложений на их электронных площадках.

По материалам Finance.UA
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