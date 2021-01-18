Электрокроссовер Mercedes-Benz EQA официально представлен (фото)

После радикальной смены концепции и ряда тизеров немецкий автопроизводитель наконец представил серийную версию электрокроссовера Mercedes-Benz EQA, которую можно будет приобрести в Европе уже в 2021 году.

После того, как Daimler решил превратить модель EQA из хэтчбека в кроссовер, направление дизайна стало очевидным — по сути, перед нами просто электрическая версия ДВС-кроссовера Mercedes-Benz GLA (кстати, немцы этого и не отрицают, указывая, что взяли GLA в качестве основы, но существенно доработали модель для соответствия новой электрической природе). Габариты новинки составляют 4463×1834×1620 мм, колесная база — 2729 мм, вес — 2040 кг.

Первой на рынок выйдет переднеприводная версия Mercedes-Benz EQA 250, оснащенная электродвигателем с мощностью 140 кВт (190 л.с.) и крутящим моментом 375 Нм. Двигатель позволяет достигать 100 км/ч за 8,9 секунды и разгоняться до максимальных 160 км/ч. Используемая емкость модульной батареи (5 модулей, 200 ячеек, 420 В) составляет 66,5 кВтч, по данным компании этого достаточно для запаса хода 486 км по измерительному циклу NEDC и 426 км по измерительному циклу WLTP. Электромобиль оснащается встроенным инвертором на 11 кВт, полная зарядка (режим 10-100% SoC) занимает 5 часов 45 минут в случае использования домашней станции Wallbox или всего 30 минут от скоростной зарядной станции постоянного тока мощностью 100 кВтч (режим 10-80% SoC).



Информационно-развлекательная система построена на фирменной платформе MBUX (Mercedes-Benz User Experience), в зависимости от версии водитель и передний пассажир получат в свое распоряжение пару дисплеев диагональю 7 дюймов или пару дисплеев с диагональю 10,25 дюйма. Также новинка получит полноценный набор всевозможных ассистентов вождения и современных систем безопасности.