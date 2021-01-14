Правительство одобрило компенсации для тех, кто пользуется электрообогревом

Потребители, которые установили системы электрического отопления, будут получать компенсацию в связи с ростом цены на электроэнергию с 1 января.
Об этом на внеочередном заседании правительства 18 января заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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«Очень много вопросов по ситуации с электрообогревом. Министерство социальной политики вместе с Министерством энергетики уже разработало соответствующее решение. Мы сейчас завершаем его обсуждение и примем в ближайшее время», — сказал Шмыгаль.
По его словам, компенсацию за повышение тарифов получат все пользователи, независимо от их доходов.
«Это не является классической субсидией», — пояснил премьер-министр.
Ранее Шмыгаль заявлял, что это будут выплаты без привязки к тому, какие у человека будут доходы. То есть, это будет компенсация за повышение тарифа или монетизация льгот, которая состоится с 1 января.
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