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Правительство одобрило компенсации для тех, кто пользуется электрообогревом

Правительство одобрило компенсации для тех, кто пользуется электрообогревом

Потребители, которые установили системы электрического отопления, будут получать компенсацию в связи с ростом цены на электроэнергию с 1 января.

Об этом на внеочередном заседании правительства 18 января заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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«Очень много вопросов по ситуации с электрообогревом. Министерство социальной политики вместе с Министерством энергетики уже разработало соответствующее решение. Мы сейчас завершаем его обсуждение и примем в ближайшее время», — сказал Шмыгаль.

По его словам, компенсацию за повышение тарифов получат все пользователи, независимо от их доходов.

«Это не является классической субсидией», — пояснил премьер-министр.

Ранее Шмыгаль заявлял, что это будут выплаты без привязки к тому, какие у человека будут доходы. То есть, это будет компенсация за повышение тарифа или монетизация льгот, которая состоится с 1 января.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров постановлением № 1325 от 28 декабря 2020 года ввел единый фиксированный тариф для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВт-час (с НДС) на период с 1 января по 31 марта и тем самым отменил льготный тариф для населения в размере 0,9 грн/кВт-час за первые 100 кВт-ч месячного потреблениа, а также другие льготные тарифы.

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По материалам Finance.UA
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