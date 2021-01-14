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Шмыгаль объяснил, как Украине стать инвестиционной гаванью

Шмыгаль объяснил, как Украине стать инвестиционной гаванью

Украина может стать инвестиционной гаванью для всего мира и одним из ключевых шагов для этого является создание благоприятных условий для функционирования фондового рынка.

Об этом во время заседания правительства сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Теперь остановлюсь на теме экономического развития и инвестиций. Я убежден, что Украина действительно может стать инвестиционной гаванью для всего мира. Для этого нужно продолжать реализовывать значительное количество последовательных и разумных шагов в разных областях. Я точно могу вам сказать, что одним из ключевых шагов, без которого Украина не сможет стать успешной страной, это создание благоприятных условий для функционирования рынка капиталов, или фондового рынка. Это то, что есть у всех наших успешных соседей, да и вообще это то, что отличает успешные страны от неуспешных. Поэтому создание фондового рынка — это один из приоритетов правительства», — сказал Шмыгаль.

Он отметил, что это будет означать дополнительные финансовые инструменты для внешнего инвестора.

«То, что у нас еще не было такого рынка — это большая потеря для отечественной экономики. Факт, который я лично считаю экономическим преступлением против нашего государства. Поэтому мы последовательно работаем, чтобы эту ситуацию исправить. В эту пятницу по инициативе нашего правительства начнутся широкие обсуждения наработок национально-экономической стратегии до 2030 года», — добавил премьер-министр.

Он отметил, что первый круглый стол будет посвящен теме инвестиций и рынка капиталов.

По материалам УНН
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