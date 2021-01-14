На средства от казино создадут спецфонд

Кабинет министров создаст государственный фонд поддержки медицины, спорта, образования, культуры и науки, который будет пополняться средствами от платы за лицензии на игорный бизнес.

Соответствующий проект закона одобрен на заседании правительства 20 января, сообщает пресс-служба Минфина.

Как отмечается, реализация предложенных законопроектом изменений создаст условия для осуществления государством компенсаций обществу за негативные последствия, к которым приводят азартные игры, посредством направления средств, полученных от плат за лицензии на азартные игры и лотереи, на социально значимые цели.

Так, проектом Закона Украины предлагается создать Государственный фонд поддержки медицины, спорта, образования, культуры и науки в составе специального фонда Государственного бюджета Украины, в который будут направляться лицензионные платежи в сфере азартных игр и в сфере лотерей.

Начиная с 2022 года средства из этого фонда будут направляться на поддержку медицины, спорта, образования, культуры и науки, а также частично в местные бюджеты, на территории которых находятся игорные заведения казино и залы игровых автоматов.

Справка Finance.ua:

В принятом Верховной Радой Законе О Государственном бюджете Украины на 2021 года запланировано от платы за лицензии на азартные игры получить 7,4 млрд грн, которые полностью пойдут в спецфонд госбюджета. Так, в частности, 3,3 млрд грн запланировано платить в качестве субвенции местным бюджетам на мероприятия по социально-экономическому развитию.

За счет этих средств планируется профинансировать 5 статей расходов: