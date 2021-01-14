Нацкомиссия по ценным бумагам выявила более 40 мошеннических проектов

В рамках систематического мониторинга сомнительных финансовых проектов («скам-проекты») Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку за последний квартал 2020 года были выявлены более 40 проектов, которые предлагают финансовые услуги гражданам с целью дальнейшего незаконного завладения средствами.

Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

Перечень проектов приведен на официальном веб-сайте Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов» по ссылке. Сейчас общее количество таких проектов составляет около 60.

Этот перечень включает проекты, которые якобы работают на рынке Форекс или с другими финансовыми активами, а также проекты, которые вводят в заблуждение граждан под видом сотрудничества с международными финансовыми инвестиционными компаниями, и проекты, которые действуют по уже знакомому украинцам механизму предоставления сверхвысокого процента кэшбека под видом подарочных сертификатов (печально известный B2Bjewelry).

Такие лица представляются потенциальным жертвам как известные и успешные финансовые компании, которые якобы имеют большой опыт в сфере инвестиций и отличную деловую репутацию с главными офисами в международных финансовых столицах мира.

Некоторые компании имеют или делают вид, что имеют регистрацию и юридический адрес в городах Украины. О таких компаниях НКЦБФР дополнительно сообщит в правоохранительные органы.

Вместе с тем, Комиссия получила информацию от Европейских регуляторов по ряду компаний, которые прикрываются квазиуспешными компаниями по торговле акциями и другими финансовыми инструментами во избежание ответственности в тех странах, где они предлагают такие услуги, обустраивают свои офисы в бизнес-центрах Украины. В настоящее время Комиссия сотрудничает с правоохранительными органами с целью привлечения соответствующих лиц к ответственности.

По мнению Комиссии — действия данных лиц не только наносят ущерб деловой репутации нашей страны как правового суверенного демократического государства, они также отпугивают потенциальных инвесторов.

Учитывая активность сомнительных финансовых проектов, Комиссия совместно с законодателями готовит законопроект, который содержит, в частности, нормы усиления борьбы с злоупотреблением на рынках капитала и даст возможность более эффективно предотвращать, предупреждать действиям лиц, причиняющих вред гражданам.

Справка Finance.ua:

27 августа Служба безопасности Украины заблокировала деятельность финансовой пирамиды B2B jewelry, вкладчиками которой стали более 600 тысяч граждан, а объем присвоенных средств составляет около 250 миллионов долларов.