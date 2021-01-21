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В каких случаях инспектор имеет право осмотреть салон или багажник автомобиля

В каких случаях инспектор имеет право осмотреть салон или багажник автомобиля

Визуальный осмотр салона или багажника транспортного средства (поверхностную проверку) сотрудник полиции может провести только в случае наличия законных оснований и со строгим соблюдением предусмотренной законом процедуры.

Об этом сообщает Дорожный адвокат.

Конкретные основания для проведения такой поверхностной проверки предусмотрены в статье 34 Закона «О Национальной полиции», а именно, если существует достаточно оснований считать что:

  • в транспортном средстве находится правонарушитель или лицо, свобода которого ограничивается незаконным способом;
  • в транспортном средстве находится вещь, оборот которой запрещен или которая представляет угрозу жизни или здоровью человека;
  • транспортное средство является орудием совершения правонарушения и/или находится в том месте, где может быть совершено уголовное правонарушение, для предотвращения которого необходимо провести поверхностную проверку.

Других оснований для проведения поверхностной проверки законом не предусмотрено.

«Поэтому, в случае попытки полицейского провести поверхностную проверку вашего автомобиля требуйте от него указать конкретное основание для ее проведения, предусмотренное законом. Если законное основание отсутствует, вы имеете право отказать в проведении такой проверки», — сообщают эксперты.

Поскольку поверхностная проверка является мерой, ограничивающей права граждан, то сотрудник полиции обязан также сообщить водителю его права при совершении этих действий.

«Если же законные основания все же есть и Вам разъяснены Ваши права, то следующее, что должны знать, что поверхностная проверка может осуществляться только путем визуального осмотра полицейским салона или багажника транспортного средства. При этом полицейский имеет право требовать открыть крышку багажника и/или двери салона», — отмечает Дорожный адвокат.

То есть водитель должен самостоятельно показать полицейскому содержимое транспортного средства. Полицейский может лишь наблюдать снаружи автомобиля за действиями водителя и вещами, ни к чему не прикасаясь руками.

Законом не предусмотрено наличие свидетелей при проведении поверхностной проверки.

«Однако лучшим вашим свидетелем в данной ситуации будет сделанная вами видеозапись. Также при поверхностной проверке всегда следите за полицейским и его движениями, чтобы не позволить что-то незаконное подбросить. Если с вами есть пассажиры, обязательно берите их с собой на осмотр содержимого автомобиля, чтобы они следили за полицией», — добавляют эксперты.

Что касается места пребывания полицейского во время проведения поверхностной проверки, то статья 30 Конституции предусматривает возможность проникновения в жилье и другие владения лица с целью проведения осмотра лишь по мотивированному решению суда.

Поэтому полицейский ни в коем случае не имеет права находиться внутри вашего автомобиля. Это он может сделать только по мотивированному решению суда. Исключением может быть лишь необходимость срочного спасения жизни человека или его имущества, или преследование лица, которое подозревается в совершении преступления.

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По материалам Finance.UA
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