В Энергетическом сообществе считают шагом назад возвращение к регулированию цен на газ

Возвращение государственного регулирования цен на газ является существенным шагом назад и может угрожать существованию рынка газа.
Об этом во время дискуссии Energy Club сказал глава Секретариата Энергетического сообщества Янез Копач.
«История успеха о ликвидации ПСО (возложение специальных обязанностей. — Ред.), длившаяся в течение 2019−2020 годов, изменилась. Это можно назвать большим шагом назад. Я могу понять беспокойство правительства из-за роста цен на газ. Если это мероприятие продлится лишь до конца марта, все будет нормально. Но если это продлится дольше, это поставит рынок газа под угрозу», — сказал Копач.
По его мнению, эффективной была бы мера, согласно которой часть газа украинской добычи — государственной компании АО «Укргаздобыча» — продавали бы на бирже другим участникам рынка. При этом речь не идет о том, чтобы сразу продавать весь объем.
«Для начала это может быть 25−30% добычи», — отметил Копач.
Напомним, Кабинет Министров 18 января принял решение, которым снизил предельную цену на газ до 6,99 грн за кубометр. Если поставщики будут отказываться поставлять газ населению по такой цене, их потребители будут переходить к поставщику «последней надежды» — НАК «Нафтогаз Украины».
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, на заседании 19 января установила предельный тариф на распределение газа на уровне 1,79 грн за кубометр.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киевстар изменил условия для пользователей мобильного интернета5 ч. назад - 3000 22
Украина вошла в ТОП-3 крупнейших поставщиков агропродукции в ЕС8 ч. назад - 654 5
В Украине будет создан реестр вакцинированных от коронавирус лиц3 ч. назад - 320 4
"Центрэнерго" обвинил ДТЭК Ахметова в срыве поставок угля и повышении цен6 ч. назад - 519 3
Сологуб проиграл суд против работодателя: выговор признали законнымВчера, 15:35 - 787 3
Доллар в 2021 будет падать: аналитики назвали причиныВчера, 17:00 - 12204 1
Налоговые льготы для тех, у кого есть детиВчера, 19:00 - 11835 2
Как выписать из жилища лиц, которые там фактически не проживают — советы МинюстаВчера, 21:00 - 10847 2
Xiaomi снижает цены на Redmi K30, Redmi 9, Redmi 10X и Redmi Note 9Вчера, 22:52 - 5949
ГНС назвала сроки и размеры уплаты ЕСВ предпринимателями в 2021 годуВчера, 20:00 - 5578
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причина3 ч. назад - 97
В Китае представили конкурента Tesla с запасом хода более 700 км (фото)Вчера, 15:16 - 579
В США впервые разрешили запускать дрон без человека поблизости (фото)Позавчера, 10:22 - 505
620 км/ч: Китай представил прототип поезда на магнитной подушке14.01.2021, 12:10 - 1087
Компания Razer показала "умную" маску (видео)13.01.2021, 15:10 - 769