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В Энергетическом сообществе считают шагом назад возвращение к регулированию цен на газ

В Энергетическом сообществе считают шагом назад возвращение к регулированию цен на газ

Возвращение государственного регулирования цен на газ является существенным шагом назад и может угрожать существованию рынка газа.

Об этом во время дискуссии Energy Club сказал глава Секретариата Энергетического сообщества Янез Копач.

«История успеха о ликвидации ПСО (возложение специальных обязанностей. — Ред.), длившаяся в течение 2019−2020 годов, изменилась. Это можно назвать большим шагом назад. Я могу понять беспокойство правительства из-за роста цен на газ. Если это мероприятие продлится лишь до конца марта, все будет нормально. Но если это продлится дольше, это поставит рынок газа под угрозу», — сказал Копач.

По его мнению, эффективной была бы мера, согласно которой часть газа украинской добычи — государственной компании АО «Укргаздобыча» — продавали бы на бирже другим участникам рынка. При этом речь не идет о том, чтобы сразу продавать весь объем.

«Для начала это может быть 25−30% добычи», — отметил Копач.

Напомним, Кабинет Министров 18 января принял решение, которым снизил предельную цену на газ до 6,99 грн за кубометр. Если поставщики будут отказываться поставлять газ населению по такой цене, их потребители будут переходить к поставщику «последней надежды» — НАК «Нафтогаз Украины».

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, на заседании 19 января установила предельный тариф на распределение газа на уровне 1,79 грн за кубометр.

По материалам УКРИНФОРМ
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