Rolls-Royce подписал контракт на поставку двигателей для первого в мире гибридного буксира на СПГ

Компания Rolls-Royce подписала контракт на поставку двух двигателей для первого в мире гибридного буксира, работающего на СПГ.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на Sea News.

Буксир строится на сингапурской верфи Sembcorp Marine. Сдача его в эксплуатацию намечена на 2021 год, сообщили в Rolls-Royce.

Оператором буксира будет подразделение Sembcorp Marine — Jurong Marine Services. Судно будет работать в Сингапуре.

Это первый из 12 гибридных буксиров, которые Sembcorp Marine планирует построить до 2025 года на замену дизельным буксирам.

В Rolls-Royce отмечают, что гибридная силовая установка, работающая на СПГ, позволит обеспечить несколько режимов работы с возможностью переключения с двигателя на СПГ на электрический аккумулятор.