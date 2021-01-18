Rolls-Royce подписал контракт на поставку двигателей для первого в мире гибридного буксира на СПГ

Компания Rolls-Royce подписала контракт на поставку двух двигателей для первого в мире гибридного буксира, работающего на СПГ.
Об этом пишет ЦТС со ссылкой на Sea News.
Буксир строится на сингапурской верфи Sembcorp Marine. Сдача его в эксплуатацию намечена на 2021 год, сообщили в Rolls-Royce.
Оператором буксира будет подразделение Sembcorp Marine — Jurong Marine Services. Судно будет работать в Сингапуре.
Это первый из 12 гибридных буксиров, которые Sembcorp Marine планирует построить до 2025 года на замену дизельным буксирам.
В Rolls-Royce отмечают, что гибридная силовая установка, работающая на СПГ, позволит обеспечить несколько режимов работы с возможностью переключения с двигателя на СПГ на электрический аккумулятор.
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