Украинцы могут взыскать деньги с облгазов за дополнительные начисления в платежках

Украинцы могут требовать у поставщика газа возмещения ущерба за дополнительные начисления в платежках.
Об этом сообщила руководитель общественной организации «Лига антитраста» Агия Загребельская.
По словам Загребельской, в украинском законодательстве эта норма существует давно, но ею по большей части пользовались бизнесмены и юридические лица. Однако украинские потребители имеют право на возмещение ущерба. Судебная практика каждое второе решение принимает в пользу потребителей.
«Право имеют все потребители, которые пользовались услугами облгазов и газсбытов 16 компаний, на которые Антимонопольный комитет наложил штраф. Это компании „РКГ групп“, связанные с олигархом Дмитрием Фирташем. Однако на сегодняшний день все эти компании оспаривают штрафы в судах», — рассказала она.
По словам Загребельского, пока есть только одна компания, которая проиграла апелляцию — это «Черновцыгаз Сбыт». Сейчас жители Черновицкой области, у которых поставщиком природного газа в течение 2018−2019 годов была компания «Черновцыгаз Сбыт», могут требовать у поставщика газа возмещения ущерба в двойном размере за дополнительные начисления в платежках.
Загребельская добавила, что для того, чтобы адвокаты могли подать судебный иск на газсбыт, от потребителей из Черновицкой области требуются определенные документы.
«Для этого нужно иметь один из нескольких вариантов документов. Это — или платежный документ, счет, который приходит потребителям», — сообщила Агия Загребельская. Она добавила, что в случае, если потребителям не приходят счета в «бумажном» виде, можно сделать скриншот из личного кабинета.
Загребельская отметила, что пользователи других облгазов также могут идти в суд за возмещением ущерба. «Однако если сейчас иск о возмещении ущерба подать, то суд все равно остановит рассмотрение до того момента, пока не будет решения апелляции», — подчеркнула она.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киевстар изменил условия для пользователей мобильного интернета8 ч. назад - 6216 38
В Украине будет создан реестр вакцинированных от коронавирус лиц7 ч. назад - 539 6
Украина вошла в ТОП-3 крупнейших поставщиков агропродукции в ЕС11 ч. назад - 809 5
Сколько денег можно ввозить и вывозить через таможню6 ч. назад - 22133 3
Как выписать из жилища лиц, которые там фактически не проживают — советы МинюстаВчера, 21:00 - 13528 3
Сколько денег можно ввозить и вывозить через таможню6 ч. назад - 22133 3
Налоговые льготы для тех, у кого есть детиВчера, 19:00 - 14081 2
Как выписать из жилища лиц, которые там фактически не проживают — советы МинюстаВчера, 21:00 - 13528 3
Xiaomi снижает цены на Redmi K30, Redmi 9, Redmi 10X и Redmi Note 9Вчера, 22:52 - 6416
Киевстар изменил условия для пользователей мобильного интернета8 ч. назад - 6216 38
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причина6 ч. назад - 167
В Китае представили конкурента Tesla с запасом хода более 700 км (фото)Вчера, 15:16 - 676
В США впервые разрешили запускать дрон без человека поблизости (фото)Позавчера, 10:22 - 519
620 км/ч: Китай представил прототип поезда на магнитной подушке14.01.2021, 12:10 - 1113
Компания Razer показала "умную" маску (видео)13.01.2021, 15:10 - 790