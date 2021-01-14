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Украинцы могут взыскать деньги с облгазов за дополнительные начисления в платежках

Украинцы могут взыскать деньги с облгазов за дополнительные начисления в платежках

Украинцы могут требовать у поставщика газа возмещения ущерба за дополнительные начисления в платежках.

Об этом сообщила руководитель общественной организации «Лига антитраста» Агия Загребельская.

По словам Загребельской, в украинском законодательстве эта норма существует давно, но ею по большей части пользовались бизнесмены и юридические лица. Однако украинские потребители имеют право на возмещение ущерба. Судебная практика каждое второе решение принимает в пользу потребителей.

«Право имеют все потребители, которые пользовались услугами облгазов и газсбытов 16 компаний, на которые Антимонопольный комитет наложил штраф. Это компании „РКГ групп“, связанные с олигархом Дмитрием Фирташем. Однако на сегодняшний день все эти компании оспаривают штрафы в судах», — рассказала она.

По словам Загребельского, пока есть только одна компания, которая проиграла апелляцию — это «Черновцыгаз Сбыт». Сейчас жители Черновицкой области, у которых поставщиком природного газа в течение 2018−2019 годов была компания «Черновцыгаз Сбыт», могут требовать у поставщика газа возмещения ущерба в двойном размере за дополнительные начисления в платежках.

Загребельская добавила, что для того, чтобы адвокаты могли подать судебный иск на газсбыт, от потребителей из Черновицкой области требуются определенные документы.

«Для этого нужно иметь один из нескольких вариантов документов. Это — или платежный документ, счет, который приходит потребителям», — сообщила Агия Загребельская. Она добавила, что в случае, если потребителям не приходят счета в «бумажном» виде, можно сделать скриншот из личного кабинета.

Загребельская отметила, что пользователи других облгазов также могут идти в суд за возмещением ущерба. «Однако если сейчас иск о возмещении ущерба подать, то суд все равно остановит рассмотрение до того момента, пока не будет решения апелляции», — подчеркнула она.

Справка Finance.ua:

  • Около половины облгазов продолжают включать в платежки на газ большие начисления, так называемые «коэффициенты».
  • Так называемые «температурные» коэффициенты облгазы стали начислять, начиная с 2018 года. Однако, при переходе к другому поставщику, облгазы выставляют задолженность с учетом коэффициентов, начиная аж с 2015 года.

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По материалам Главком
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