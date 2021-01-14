NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причина

NASA были вынуждены преждевременно прекратить основные испытания новой «мегаракеты» из-за трудностей с гидравлическими системами.

Ошибкой стал «немного консервативный» способ настройки компонентов испытания.

Вопреки ранее высказанным опасениям, в агентстве заявили, что не было никаких признаков повреждения огромной основной ступени системы космического запуска (SLS).

16 января NASA досрочно завершило важное испытание двигателей для своей новой «мегаракеты». Она должна была доставить людей на Луну — 4 двигателя запустили, они проработали чуть более 1 минуты, а затем их выключили.

SLS является частью программы NASA «Артемида», целью которой является доставить людей на Луну. Когда она полетит впервые, а это, возможно, произойдет уже в этом году, то SLS станет самой мощной ракетой, которую когда-либо отправляли в космос.

Напомним, на днях компания Ричарда Брэнсона Virgin Orbit, которая разрабатывает технологии для запуска ракет-носителей с воздушной платформы, в качестве которой используется модифицированный самолет Boeing 747−40, названный Cosmic Girl, — впервые смогла успешно запустить с борта лайнера ракету LauncherOne. Взлет Cosmic Girl прошел с полосы международного аэрокосмического порта Мохаве в пустыне Калифорния. А 15 января американская компания Blue Origin, основателем которой является американский миллиардер Джефф Безос, успешно запустила многоразовую ракету-носитель New Shepard с пассажирской капсулой.