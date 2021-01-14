Электрокар можно будет полностью зарядить за 5 минут через три года

Китайская компания EVE Energy произвела первую партию из 1 тыс. литий-ионных аккумуляторов для электромобилей, которые можно полностью зарядить за 5 минут.

Батареи, изготовленные по технологии «сверхбыстрой» зарядки израильской компании StoreDot, пока доступны лишь для демонстрации крупным автопроизводителям. Но эксперты прогнозируют, что на масс-маркет данная или подобные разработки попадут уже в ближайшие три года.

Согласно информации на сайте StoreDot, такие аккумуляторы позволяют проезжать на одном заряде до 480 км в зависимости от машины.

Скорость заряда достигается благодаря использованию не графитового электрода — обычного в нынешних батареях, но препятствующего быстрой зарядке — а полупроводниковых наночастиц, в которые ионы могут переходить быстрее.

Особенности разработки были заявлены еще три года назад, однако в этом году StoreDot в кооперации с Eve Energy удалось выпустить, как отметил гендиректор компании Дорон Мейерсдорф в комментарии The Guardian, не лабораторный прототип, а промышленные образцы с линий массового производства.

По его словам, это доказывает, что пятиминутная зарядка литий-ионного аккумулятора, ранее считавшаяся невозможной, осуществима и коммерчески реализуема.

В произведенной партии электроды состоят из германия, однако в этом году разработчики планируют выпустить прототип батареи на основе кремния — намного более дешевого материала. Такие аккумуляторы будут не дороже нынешних литий-ионных батарей.

Аналогичные проекты по созданию быстрозарядных батарей ведут и другие компании, в частности, Tesla. Как пишет The Guardian, руководитель одного из таких исследований, основатель компании EC Power Чао-Ян Ван прогнозирует появление на массовом рынке аккумуляторов, способных заряжаться за 5−10 минут, уже через три года.

Данная разработка устранит главное препятствие перед ускоренным и массовым переходом на е-мобили, так как водители больше не будут опасаться разрядки аккумулятора посреди шоссе и необходимости ждать «дозаправки» машины 2 часа.

Перед внедрением новой технологии остается еще одно препятствие — «сверхбыстрые» аккумуляторы могут заряжаться только от более мощных зарядных терминалов, чем те, которые доступны на рынке сейчас.

Чтобы к 2025 году обеспечить наличие терминалов, способных подзаряжать электроавто за 5 минут, StoreDot сотрудничает с владеющей сетью из 18 тысяч АЗС компанией British Petroleum, отметил Дорон Мейерсдорф.