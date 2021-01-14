Европейские банки сокращают объемы кредитования из-за COVID-19

С четвертого квартала 2020 года европейские банки уменьшают объемы кредитования компаний и домохозяйств еврозоны.

Об этом свидетельствуют январские результаты исследования Европейского центробанка.

По данным ЕЦБ, банки сокращают кредитование предприятий, домохозяйств, потребительское и ипотечное кредитование в ожидании роста проблемных займов вследствие введения новых локдаунов из-за пандемии.

В частности, стандарты кредитования домохозяйств ужесточились. Чистый процент составляет 7% для займов на покупку жилья и 3% для потребительских кредитов и прочего кредитования домохозяйств, но более медленными темпами, чем в предыдущих кварталах 2020 года.

По результатам ежеквартального исследования ЕЦБ, все больше банков еврозоны ужесточают условия кредитования, особенно во Франции. Это является тревожным сигналом для экономики ЕС, пострадавшей из-за пандемии, и может помешать усилиям ЕЦБ, направленным на предотвращение кредитного кризиса.

В последнее время выросло количество банков, которые сообщили об усилении своих внутренних правил или критериев утверждения новых займов для компаний, ипотечных займов для домохозяйств и потребительских кредитов.

Банки еврозоны сообщили, что проблемные кредиты усилили влияние на условия предоставления кредитов предприятиям и потребительских кредитов во второй половине 2020 года и в целом на жилищные кредиты. Восприятие или неприятие риска были основными движущими силами усиления влияния коэффициентов неработающих кредитов.

Рассматривая отраслевую разбивку, банки-респонденты указали на чистое ужесточение кредитных стандартов в отношении предприятий во всех основных секторах экономической деятельности во второй половине 2020 года. Усиление было наиболее заметным для кредитов фирмам в сфере коммерческой недвижимости, а также оптовой и розничной торговли.

Банки сообщили, что государственные гарантии, связанные с влиянием COVID-19, поддерживали стандарты кредитования и помогли сохранить более благоприятные условия для кредитов компаниям в 2020 году.

Банки также указали на очень сильный чистый рост спроса на займы или кредитные линии с государственными гарантиями в первой половине 2020 года, в то время как чистый прирост во второй половине года был умеренным, что отражает снижение потребностей в ликвидности.

ЕЦБ будет рассматривать проблему снижения объемов кредитования на заседании в этот четверг. Ожидается, что центробанк не будет менять параметры денежно-кредитной политики и сделает акцент на намерении хранить «благоприятные условия финансирования» для восстановления экономики.