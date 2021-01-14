Вложения России в госдолг США приблизились к многолетнему минимуму — за месяц сократившись на 40%, до 1,57 млрд долл. в долгосрочные бонды и на 3,4%, до 3,4 млрд долл. — в краткосрочные, в общем — до 4,97 млрд долл. Об этом сообщает Reuters.

«Вложения России в госдолг США приблизились к многолетнему минимуму: российские инвестиции в долгосрочные бумаги США сократились на конец ноября до 1,57 млрд долл. с 2,63 млрд долл. месяцем ранее, а вложения в краткосрочные бонды уменьшились до 3,4 млрд долл. с 3,52 млрд долл.», — пишет издание в Twitter.

Так, Россия в ноябре 2020 года сократила вложения в государственные ценные бумаги США на около 19% – до 4,9 миллиарда долларов.

По данным аналитиков, вложения России в госдолг США достигали максимума в октябре 2010 года — 176,3 млрд долл. А уже в декабре 2014 года, на фоне введенных санкций после российской аннексии Крыма — они упали ниже 100 млрд долл.

Весной 2018 года РФ начала резко сокращать вложения в госдолг США и в мае того года — после очередных санкций — выбыла из 30 крупнейших владельцев ценных бумаг США.

При этом, как сообщалось, Россия в октябре 2020 года увеличила вложения в государственные ценные бумаги США с 5,96 млрд долл. в сентябре до 6,1 млрд долл.

Среди крупнейших владельцев государственный ценных бумаг США — Япония, Китай.