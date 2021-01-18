Фонд соцстрахования за год увеличил ежемесячные выплаты почти на 14%

В 2020 году Фонд социального страхования Украины профинансировал ежемесячные страховые выплаты пострадавшим на производстве и членам их семей в размере 9,4 млрд гривен.
Об этом сообщается на сайте ФССУ.
Средний размер помощи составил 3 840,30 гривен по итогам 2020 года. По сравнению с 2019 годом сумма помощи возросла на 13,8%. Ежемесячно страховые выплаты получают для более 201 тысячи человек.
В частности, указанные ежемесячные выплаты в течение 2020 года Фонд производил для 46 работников учреждений здравоохранения, которым установлена стойкая потеря трудоспособности вследствие острого профессионального заболевания COVID-19 и членам их семей в случае смерти медиков.
Напомним, размер ежемесячной страховой выплаты определяется в соответствии со степенью утраты профессиональной трудоспособности и среднемесячной заработной платы пострадавшего перед наступлением страхового случая.
При этом максимальный размер ежемесячной страховой выплаты не должен превышать 10 размеров прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на дату наступления права на страховую выплату.
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