В Украине проверят тарифы на газ, отопление и общественный транспорт

Президент Украины Владимир Зеленский требует провести полный аудит действующих тарифов в Украине. Он поручил провести аудит заместителю руководителя Офиса президента Кириллу Тимошенко.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Учитывая появление в публичном пространстве различных спекулятивных заявлений относительно формирования тарифов на уровне городов и сел страны, а также беспочвенные попытки отдельных представителей местной власти обосновать перед обществом дополнительный рост тарифов сверх уровня, который уже вызывает большие вопросы с точки зрения справедливости, Глава государства поручает заместителю руководителя Офиса Президента Украины Кириллу Тимошенко, ответственному за региональную политику, провести полный аудит имеющихся тарифов в городе Киеве и всех областях Украины, сопоставить ценообразование за разные промежутки времени, а также получить исчерпывающие разъяснения от соответствующих руководителей на местах относительно завышенных тарифов и тарифной политики в целом. Прежде всего это касается именно тарифов на отопление, бытовой газ и пользование пассажирским транспортом», — говорится в сообщении.

Как отмечается, отдельное внимание следует уделить таким специфическим непрозрачным «тарифным проектам” отдельных руководителей городов, как взыскание средств за эвакуацию авто, за пользование общедоступными частями общественного пространства и тому подобное.

Справка Finance.ua:

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила снижение тарифов на распределение газа для 14 облгазов.

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев считает необходимым создать в стране единую информационную базу уязвимых потребителей, которая будет содержать полную информацию об их доходах, объемах и стоимости потребленного природного газа.

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