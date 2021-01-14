В Украине проверят тарифы на газ, отопление и общественный транспорт

Президент Украины Владимир Зеленский требует провести полный аудит действующих тарифов в Украине. Он поручил провести аудит заместителю руководителя Офиса президента Кириллу Тимошенко.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
«Учитывая появление в публичном пространстве различных спекулятивных заявлений относительно формирования тарифов на уровне городов и сел страны, а также беспочвенные попытки отдельных представителей местной власти обосновать перед обществом дополнительный рост тарифов сверх уровня, который уже вызывает большие вопросы с точки зрения справедливости, Глава государства поручает заместителю руководителя Офиса Президента Украины Кириллу Тимошенко, ответственному за региональную политику, провести полный аудит имеющихся тарифов в городе Киеве и всех областях Украины, сопоставить ценообразование за разные промежутки времени, а также получить исчерпывающие разъяснения от соответствующих руководителей на местах относительно завышенных тарифов и тарифной политики в целом. Прежде всего это касается именно тарифов на отопление, бытовой газ и пользование пассажирским транспортом», — говорится в сообщении.
Как отмечается, отдельное внимание следует уделить таким специфическим непрозрачным «тарифным проектам” отдельных руководителей городов, как взыскание средств за эвакуацию авто, за пользование общедоступными частями общественного пространства и тому подобное.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сологуб проиграл суд против работодателя: выговор признали законнымВчера, 15:35 - 547 3
"Центрэнерго" обвинил ДТЭК Ахметова в срыве поставок угля и повышении ценОколо часа назад - 210 2
Облгазы в 14 областях снизили тарифы на распределение газаВчера, 12:00 - 2463 2
Украина вошла в ТОП-3 крупнейших поставщиков агропродукции в ЕС4 ч. назад - 326 1
Налоговые льготы для тех, у кого есть детиВчера, 19:00 - 7297 1
Доллар в 2021 будет падать: аналитики назвали причиныВчера, 17:00 - 10753
Налоговые льготы для тех, у кого есть детиВчера, 19:00 - 7297 1
Как выписать из жилища лиц, которые там фактически не проживают — советы МинюстаВчера, 21:00 - 5684 2
Когда физлицам впервые подавать новую декларацию о доходахВчера, 11:00 - 4838
Xiaomi снижает цены на Redmi K30, Redmi 9, Redmi 10X и Redmi Note 9Вчера, 22:52 - 4369
В Китае представили конкурента Tesla с запасом хода более 700 км (фото)Вчера, 15:16 - 395
В США впервые разрешили запускать дрон без человека поблизости (фото)Позавчера, 10:22 - 471
620 км/ч: Китай представил прототип поезда на магнитной подушке14.01.2021, 12:10 - 1061
Компания Razer показала "умную" маску (видео)13.01.2021, 15:10 - 749
SpaceX произвела первый запуск в 2021 году08.01.2021, 12:45 - 628