Microsoft и General Motors будут работать над запуском беспилотного авто

Microsoft и Cruise, «дочка» General Motors договорились о долгосрочном сотрудничестве для быстрого запуска беспилотных авто компании в массовую продажу.

Об этом сообщает CNBC.

В рамках сотрудничества Microsoft совместно с рядом других компаний инвестируют в Cruise более 2 миллиардов долларов, после чего рыночная стоимость последней достигнет 30 миллиардов долларов.

Отныне Azure, облачная среда Microsoft, станет основной для работы в GM и Cruise. Компании будут сотрудничать над разработкой программного и аппаратного обеспечения, возможностями облачных вычислений, производством и партнерской экосистемой.

«Microsoft, как золотой стандарт в надежной демократизации технологий, увеличит наш потенциал при коммерциализации своего парка самоуправляемых, полностью электрических автомобилей», — заявил гендиректор Cruise Дэн Амманн.

В своем заявлении гендиректор GM Мэри Барра назвала Microsoft «прекрасным дополнением» для помощи автопроизводителю в облачных вычислениях. В то же время GM планирует инвестировать 27 миллиардов долларов в Cruise для производства электрических и автономных транспортных средств до 2025 года.