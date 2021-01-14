ВАКС отказал в заочном аресте Януковича по делу «Межигорья»

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины не удовлетворила ходатайство прокурора о заочном аресте экс-президента Виктора Януковича. Речь идет о деле о незаконном присвоении Януковичем резиденции «Межигорье».
Судебное заседание транслировалось в YouTube.
Коллегия судей решила оставить в силе решение суда первой инстанции от 26 октября 2020 года об отказе в заочном аресте Януковича.
«Коллегия судей постановила: апелляционную жалобу прокурора … на решение судьи ВАКС оставить без удовлетворения. Постановления следственного судьи от 26 октября 2020 года оставить без изменений», — сказал председательствующий судья.
Напомним, в октябре прошлого года Специализированная антикоррупционная прокуратура просила ВАКС заочно арестовать Януковича в деле о присвоении «Межигорья». Тогда суд не удовлетворил ходатайство, а САП планировала подать апелляцию.
Добавим, 24 января 2019 года Януковича признали виновным в государственной измене и заочно приговорили к 13 годам лишения свободы. Судебный приговор вступил в силу 2 октября 2020 года.
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