В службе занятости назвали самые высокооплачиваемые вакансии столицы

Работодатели Киева готовы платить больше всего риелторам, электрослесарям и главным механикам.

Об этом сообщили в Киевском городском центре занятости (КГЦЗ).

«На данный момент шкала самых высокооплачиваемых вакансий в базе столичной службы занятости выглядит следующим образом: самый высокий средний размер оплаты труда предлагается в вакансиях для риелтора (25 тыс. грн), электрослесаря ​​по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций (24,4 тыс. грн), главного механика (23,8 тыс. грн)», — говорится в сообщении.

За ними значатся — руководители отделов и структурных подразделений (22,7 тыс. грн), электромонтер контактной сети (22 тыс. грн), исполнительный директор и продюсер (21,8 тыс. грн), инженер-программист (21,7 тыс. грн), каменщик (21 тыс. грн), газосварщик, испытатель и слесарь-сборщик двигателей, электромонтажник строительный, литейщик металлов и сплавов (по 20 тыс. грн).

В службе занятости отмечают, что в Киеве стабильно высокий спрос на профессионалов и специалистов с опытом работы — воспитателей, инженеров, учителей, экономистов, медсестер, бухгалтеров.

Впрочем, на рынке труда столицы наблюдается дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы. Среди зарегистрированных безработных преобладают законодатели, высшие государственные служащие, руководители и профессионалы, при этом существует острая потребность в представителях рабочих профессий.

Всего по состоянию на 18 января 2021 года работодатели столицы уведомили столичную службу занятости о наличии 7038 вакансий.

На одну вакансию в начале 2021 года по г. Киеву, в среднем, претендовали 3 безработных, тогда как на соответствующую дату прошлого года — один безработный.

Спросом в столичных работодателей пользуются квалифицированные рабочие: слесари-сантехники, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесари по ремонту колесных транспортных средств, слесари-ремонтники, пекари, слесари по ремонту подвижного состава, кондитеры, электрогазосварщики, маляры и др. Высокий спрос и на работников сферы торговли и услуг — продавцов-консультантов, продавцов продовольственных товаров, помощников воспитателей, поваров, охранников и тому подобное. Востребованы также уборщики, дворники, грузчики, подсобные рабочие.

Больше всего претендентов на одно свободное рабочее место насчитывается в сферах информации и телекоммуникации и финансовой и страховой деятельности (по 29 человек), предоставления прочих видов услуг (16), временного размещения и организации питания (7 человек), меньше всего — в сфере водоснабжения.

По профессиональным группам, больше всего претендентов на одну вакансию — среди законодателей, руководителей, менеджеров (29 человек), а меньше всего — среди квалифицированных рабочих и представителей самых простых профессий.



Инфографика: КГЦЗ

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