МЗ разблокировало проведение закупок лекарств за государственный счет

Государственное предприятие «Медицинские закупки Украины» возвращается к штатной работе после разблокирования финансирования, которое не проводилось с начала года.

Об этом говорится в сообщении ГП.

Согласно ему, бюджетные ассигнования для возобновления работы предприятия были открыты 14 января.

«Сейчас мы уже можем возвращаться к работе в штатном режиме. Мы возобновляем нашу деятельность, которая была остановлена ​​в связи с отсутствием финансирования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что до 14 января сотрудники «Медицинских закупок Украины» находились в отпусках за свой счет.

Вместе с тем ГП подчеркнуло, что еще нуждаются в утверждении паспортов бюджетных программ.

Доказанные лимиты финансирования были направлены ориентировочно только на 4−5 месяцев функционирования предприятия. При этом ранее министр здравоохранения Максим Степанов назвал фейком сообщение о блокировании работы предприятия.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин изменил организацию, которая будет проводить закупку вакцин против коронавируса.

Между Степановым и руководством ГП «Медицинские закупки Украины» произошел конфликт из-за контракта на закупку вакцин от коронавируса производства китайской компании Sinovac Biotech.

Генеральный директор ГП Арсен Жумадилов обвинил Степанова в затягивании и срыве переговоров по закупке Украиной вакцины от коронавируса.