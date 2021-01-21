Неэффективная вакцинация может замедлить восстановление экономики, – основатель ICU

В связи с началом массовой вакцинации ожидания международных инвесторов на 2021 год достаточно позитивны.

Об этом основатель группы ICU Константин Стеценко рассказал в интервью Forbes Ukraine.

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«Если мы верим в эффективность вакцины, в то, что будет постепенно восстанавливаться туризм и деловая активность, продолжится рост цен на сырье, то, конечно, 2021-й должен стать годом циклических историй. Это будет толкать вверх котировки авиационных, туристических, сырьевых компаний», — прогнозирует Константин Стеценко.

По словам эксперта, перспективными также будут облигации развивающихся стран, которым удалось сохранить прибыльность.

«Также мы ожидаем, что продолжат развиваться компании новой экономики, которые упрощают жизнь человеку, бизнесу, обществу. Уберизации, диджитализации, поведенческих изменений в нашей жизни будет становиться все больше», — сказал основатель группы ICU.

Однако он отметил, что неэффективная вакцинация может замедлить темпы восстановления экономики.

«Также остается риск глобальных торговых войн. А если мы увидим быстрый рост инфляции, то начнут повышаться процентные ставки, что повлечет переоценку долговых активов», — обозначил риски 2021 года финансист.

По прогнозам Константина Стеценко, финансовый мир продолжит меняться благодаря экспансии новых частных инвесторов, которые вкладываются в акции через технологические платформы типа Robinhood или Interactive Brokers.

«Возможность купить на $ 1000 акции модных компаний — Facebook, Amazon или Apple — в телефоне вызвала огромную покупательную способность. Изменилась и модель поведения розничных инвесторов: раньше, во время кризиса, они бы таились по углам, а в этот раз (в 2020 году — ред.) инвесторы, у которых была ликвидность, достаточно уверенно покупали», — считает он.

Поведение финансовых рынков, по мнению основателя группы ICU, уже не будет таким, как раньше.

«Несмотря на появление нового класса инвесторов, рынки понимают, что центробанки и правительства не позволят им терять рассудок», — отметил соучредитель ICU.

Константин Стеценко рекомендует частным инвесторам диверсифицировать инвестиционные портфели, чтобы гибко реагировать на риски, вроде тех, что возникли весной 2020 года.