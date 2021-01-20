Смарт-часы могут улавливать симптомы COVID-19 еще до того, как вы поймете, что заболели

Согласно новым исследованиям, смарт-часы и фитнес-трекеры могут отыгрывать существенную роль в раннем обнаружении COVID-19. Специалисты клиники Mount Sinai определили, что Apple Watch способны выявлять мелкие изменения в сердцебиении пользователя, которые и являются индикацией коронавируса, еще за неделю до того, как человек ощутит симптомы болезни. Одна из компаний даже начала разрабатывать специальное носимое устройство для обнаружения COVID-19 — это должно помочь остановить распространение вируса, оставив бессимптомных людей дома.
Исследователи Mount Sinai наблюдали за группой из 297 медицинских работников в период с 29 апреля по 29 сентября. Участники носили часы Apple Watch, оснащенные специальными приложениями, которые измеряли изменения их вариабельности сердечного ритма (HRV). «Часы показали значительные изменения показателей HRV за семь дней до того, как у людей был положительный мазок из носа, подтверждающий инфекцию COVID-19», — отметил автор исследования Роберт П. Хиртен.
Аналогичное исследование, проведенное Стэнфордским университетом, показало, что участники, носящие различные трекеры от Garmin, Fitbit, Apple и других компаний, обнаружили, что у 81% пациентов с положительным результатом на коронавирус были изменения в частоте сердечных сокращений в состоянии покоя за девять с половиной дней до проявления симптомов болезни.
Одна из проблем, связанных с COVID-19, заключается в том, что у многих людей заболевание проходит бессимптомно, но при этом они являются заразными. Это затрудняет сдерживание вируса с помощью традиционного метода выявления заболевших и помещения их в карантин.
«Разработка способа выявления людей, которые могут быть больны, еще до того, как они узнают о том, что инфицированы, действительно станет прорывом в управлении COVID-19», — добавил доктор Хиртен. «Эта технология позволит нам не только отслеживать и прогнозировать последствия для здоровья, но также своевременно и дистанционно вмешиваться, чтобы люди оставались изолированными от других».
Впрочем, не только исследователи заметили возможность обнаружения первых симптомов COVID-19 при помощи смарт-часов. Компания NeuTigers разработала ИИ-продукт под названием CovidDeep, который может помочь идентифицировать людей с вирусом в клинических ситуациях или в домах престарелых.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы смогут взять жилье в ипотеку под фиксированную ставку 7% — ПарцхаладзеПозавчера, 21:30 - 4316 8
В сети показали фото необычного купе "Таврия" (фото)Вчера, 03:33 - 9159 7
Власти намерены увеличить ВВП вдвое за 10 летВчера, 19:30 - 206 5
Правительство компенсирует населению 1,4 миллиарда из-за подорожания электроэнергииВчера, 17:00 - 756 4
Полмиллиона киевлян могут бесплатно получить вакцину от коронавирусаВчера, 19:41 - 267 3
"Нафтогаз" предложил скидку на газ для населения: названы условияВчера, 13:00 - 19500 2
Cколько времени необходимо, чтобы накопить на собственное жилье (опрос)Вчера, 10:01 - 10795 3
В сети показали фото необычного купе "Таврия" (фото)Вчера, 03:33 - 9159 7
monobank стал участником платежной системы Western UnionВчера, 12:50 - 4973
С 1 января 2021 года добавлены новые условия начисления пени за неуплату налоговВчера, 14:30 - 4481
Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и БританиюПозавчера, 11:04 - 379
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причина20.01.2021, 12:35 - 1062 2
В Китае представили конкурента Tesla с запасом хода более 700 км (фото)19.01.2021, 15:16 - 1417 5
В США впервые разрешили запускать дрон без человека поблизости (фото)18.01.2021, 10:22 - 697
620 км/ч: Китай представил прототип поезда на магнитной подушке14.01.2021, 12:10 - 1407