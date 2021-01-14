Украина будет терять $1,5 млрд ежегодно из-за расширения Северного потока, — Марченко

Утрата транзитных возможностей приведет к потерям рабочих мест и ресурсов. В год страна будет терять около $ 1,5 млрд. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью для австрийской газеты Der Standard, отвечая на вопрос о финансовых последствиях запуска трубопровода «Северный поток — 2».
«Мы потеряем свои транзитные возможности, наша инфраструктура будет простаивать. Это потеря ресурсов и потеря рабочих мест — всего примерно $ 1,5 млрд в год», — рассказал глава Минфина.
Как сообщал ранее Оператор ГТС, за прошлый год объемы доставки газа в европейские страны упали до 55,8 млрд куб. м газа. По сравнению с 2019-м транзит уменьшился на 38%. При этом в 2020-м транспортировка ресурса из Европы в Украину достигла 15,9 млрд куб. м, что на 12% больше, чем годом ранее.
При этом «Нафтогаз» планирует, что до 2025 года на транзите российского газа в Европу Украина гарантированно заработает $ 7,1 млрд.
Что касается строительства «Северного потока — 2», оператор по строительным работам российского газопровода в обход Украины Nord Stream 2 AG рассчитывает закончить возведение одной из двух веток уже в первой половине этого года.
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