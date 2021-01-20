В iPhone 13 может появиться подэкранный сканер отпечатков пальцев

Марк Гурман из Bloomberg продолжает делиться любопытной информацией про новые устройства Apple.
Так, сейчас купертиновцы начали активную разработку гибких дисплеев для iPhone. Это ранняя стадия проектирования, полностью складных айфонов в лабораториях нет. Утверждается, что в дизайне смартфонов есть «в основном невидимый шарнир» с электроникой, расположенной за дисплеем, а не две панели, разделенные видимой петлей.
Bloomberg отмечает, что гибкий айфон может в итоге не выйти вовсе.
Зато сейчас Apple активно тестирует сканер отпечатков пальцев под дисплеем iPhone 13. Он будет работать совместно с Face ID.
Кроме того, рассматриваются прототипы без разъёма Lightning, у которых останется только беспроводная зарядка. И пока их планируют выпустить в 2021 году.
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