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Криптовалютного трейдера ограбили на $450 000 в Гонконге

Криптовалютного трейдера ограбили на $450 000 в Гонконге

После сделки по продаже криптовалюты жительницу Гонконга ограбили на $448 700. Об этом сообщает South China Morning Post.

Покупатель цифровой валюты пригласил трейдера в офис торгового центра для заключения сделки. Она перевела токены USDT и получила 3,5 млн гонконгских долларов наличными.

После проведения транзакции трое мужчин выбежали из соседней комнаты и, угрожая ножом, отобрали у жертвы деньги и смартфон. Женщину заперли в офисе, а все четверо сбежали. По второму телефону она позвонила мужу, который вызвал полицию.

Ранее трейдер провела несколько успешных сделок с этим покупателем. По данным полиции, таким способом преступники пытались завоевать доверие жертвы.

По информации правоохранителей, офис недавно сдали в краткосрочную аренду.

По материалам internetua.com
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