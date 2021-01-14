Компания Arcfox, входящая в концерн BAIC, показала публике флагманский седан под названием αS («альфа-эс»). Как отмечается, модель призвана стать главным конкурентом электрокаров Tesla.
Модель может быть оборудована одним или двумя электродвигателями, а также тремя на выбор аккумуляторами.
При установке самой продуктивной запас хода модели составит до 708 километров.
Электромобиль будет доступен как с моноприводом, так и с системой 4х4.
Среди особенностей новинки стоит отметить особую оптику, которая напоминает Tesla, трапециевидную радиаторную решетку с агрессивным дизайном, «утопленные» дверные ручки, небольшой спойлер на багажнике и сочлененные задние фонари.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Илона Маска приглашают открыть бизнес в УкраинеВчера, 17:21 - 1697 11
В Укрзализныце хотят запустить поезда со скоростью до 350 км/чВчера, 23:34 - 969 10
Украина построит новый мост в Молдову – ОПВчера, 17:45 - 997 8
"Еврономера" в Харькове взбунтовались против штрафов в 8,5 тыс. грн и вышли на акцию протестаВчера, 14:35 - 2009 8
Перенос рабочих дней из-за праздников могут отменить9 ч. назад - 1390 5
Миллионам украинцев списали налоговые долги6 ч. назад - 5645 3
С 1 июля подозрительные денежные переводы украинцев будут автоматически блокировать6 ч. назад - 3515 3
Илона Маска приглашают открыть бизнес в УкраинеВчера, 17:21 - 1697 11
Сколько зарабатывают украинские тестировщики (инфографика)Вчера, 15:01 - 1622
Перенос рабочих дней из-за праздников могут отменить9 ч. назад - 1390 5
В Китае представили конкурента Tesla с запасом хода более 700 км (фото)20 мин. назад - 7
В США впервые разрешили запускать дрон без человека поблизости (фото)Вчера, 10:22 - 351
620 км/ч: Китай представил прототип поезда на магнитной подушке14.01.2021, 12:10 - 957
Компания Razer показала "умную" маску (видео)13.01.2021, 15:10 - 687
SpaceX произвела первый запуск в 2021 году08.01.2021, 12:45 - 597