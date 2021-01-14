0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Актуально
- 8 0

В Китае представили конкурента Tesla с запасом хода более 700 км (фото)

В Китае представили конкурента Tesla с запасом хода более 700 км (фото)

Компания Arcfox, входящая в концерн BAIC, показала публике флагманский седан под названием αS («альфа-эс»). Как отмечается, модель призвана стать главным конкурентом электрокаров Tesla.

Модель может быть оборудована одним или двумя электродвигателями, а также тремя на выбор аккумуляторами.

При установке самой продуктивной запас хода модели составит до 708 километров.

Электромобиль будет доступен как с моноприводом, так и с системой 4х4.

Среди особенностей новинки стоит отметить особую оптику, которая напоминает Tesla, трапециевидную радиаторную решетку с агрессивным дизайном, «утопленные» дверные ручки, небольшой спойлер на багажнике и сочлененные задние фонари.

По материалам MMR
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.