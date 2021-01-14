В Китае представили конкурента Tesla с запасом хода более 700 км (фото)

Компания Arcfox, входящая в концерн BAIC, показала публике флагманский седан под названием αS («альфа-эс»). Как отмечается, модель призвана стать главным конкурентом электрокаров Tesla.

Модель может быть оборудована одним или двумя электродвигателями, а также тремя на выбор аккумуляторами.

При установке самой продуктивной запас хода модели составит до 708 километров.

Электромобиль будет доступен как с моноприводом, так и с системой 4х4.

Среди особенностей новинки стоит отметить особую оптику, которая напоминает Tesla, трапециевидную радиаторную решетку с агрессивным дизайном, «утопленные» дверные ручки, небольшой спойлер на багажнике и сочлененные задние фонари.