Великобритания создаст космический флот на атомных двигателях Rolls-Royce

Космическое агентство Великобритании заключило соглашение с компанией Rolls-Royce, в рамках которой планируется создать ядерный силовой двигатель для космических аппаратов дальнего действия. Власти надеются, что разработка произведет революцию в космических путешествиях. Например, на Марс можно будет долететь в два раза быстрее, чем на традиционных химических двигателях.

Британские власти считают, что именно эта компания имеет хорошие перспективы для разработки космического проекта. Она 60 лет поставляет атомные двигатели для подводных лодок флота Великобритании, пишет The Guardian.

Исполнительный директор космического агентства Великобритании Грэм Турнок сказал: «Это исследование поможет нам понять увлекательный потенциал космических аппаратов с атомными двигателями и выяснить, поможет ли эта технология путешествовать дальше и быстрее в космосе, чем когда-либо раньше».

Если все получится так, как надеется власть страны, к Марсу можно будет добраться не за 6−8 месяцев, а за 3−4 месяца, снизив риски для экипажа и необходимое количество припасов.

Потенциал атомных двигателей для космических перелетов в свое время исследовали как в США, так и в СССР. Американскую программу закрыли в 1971 году, но в 2020-м снова вернулись к этой теме, заказав разработку военных космических рейдеров на атомных двигателях для патрулирования окололунного и околоземного пространства. Россия также ведет разработку атомных двигателей для космических аппаратов.

Компания Rolls-Royce также разрабатывает небольшие модульные ядерные реакторы для использования на суше с целью удовлетворения растущего спроса на электроэнергию в Великобритании. Если новые наработки не полетят в космос, то понадобятся на Земле.