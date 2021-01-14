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Nissan вывел на рынок новый кроссовер за 30 тысяч долларов (фото)

Nissan вывел на рынок новый кроссовер за 30 тысяч долларов (фото)

Компания Autech (подразделение Nissan – ред). представила доработанную версию компактного кроссовера Nissan Kicks.

Внешне Kicks Autech от стандартной версии отличается серебристыми накладками в нижней части бамперов и на боковых порогах, наличием дополнительных светодиодных противотуманных фар, черной глянцевой решеткой радиатора, а также фирменными 17-дюймовыми легкосплавными дисками черного цвета.

Напомним, Nissan Kicks оснащен 129-сильным электродвигателем EM57. Он питается от крошечной литий-ионной батареи емкостью 1,57 кВт*ч, ее постоянно заряжает 1,2-литровый 3-цилиндровый ДВС (79 л.с.). Привод – только передний. Стоимость Kicks Autech в Японии составляет 3 114 100 иен или примерно 30 тысяч долларов.

По материалам MMR
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