Разработчики TikTok отказались от выпуска собственных смартфонов

В 2019 году разработчики популярного приложения TikTok заявили о намерении выпускать собственные смартфоны. Для этого китайская компания ByteDance начала сотрудничать с Smartisan Technology. Теперь же стало известно, что больше никаких смартфонов от владельцев TikTok не выйдет.

Ранее ByteDance получила патенты и часть сотрудников Smartisan. Как пишут китайские СМИ, китайская компания отказалась от бизнеса по разработке мобильных телефонов 13 января. ByteDance заявила, что команда разработчиков Smartisan теперь входит в подразделение компании по созданию оборудования для образования.

Отмечается, что для такого решения ByteDance было несколько причин. Одна из них — китайская компания поняла, что популярность и продажи смартфонов Smartisan низкие. Отчасти это объясняется тем, что устройства продаются только в интернете.