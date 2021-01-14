Формирование цены на газ: АМКУ открыл дела против 6 газсбытов

Северное межобластное территориальное отделение АМКУ открыло дела против 6 газсбытов («Киевоблгаз Сбыт», «Житомиргаз Сбыт», «Черниговгаз Сбыт», «Черкассыгаз Сбыт», «Уманьгаз Сбыт» и «КиевГазЕнерджи») по признакам злоупотребления монопольным положением при формировании цены на газ.
Об этом сообщил в Facebook глава Северного межобластного отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.
«Покупать газ на 40% дешевле можно было уже в прошлом году. С момента, когда рынок газа открылся для населения. Точнее, должен работать. Потому цену, которую выставляли последние три месяца некоторые газсбыты, никак нельзя назвать рыночной.
Рыночная цена — результат конкуренции. А когда поставщик, используя свое монопольное положение, продает на 2−2,5 гривни за кубометр дороже, чем конкуренты, и дороже, чем средневзвешенная цена — это уже не рынок. С точки зрения конкурентного законодательства это — признак злоупотребления собственным монопольным положением», — пояснил он.
По его словам, административная коллегия Киевского областного территориального отделения АМКУ (Северного межобластного территориального отделения АМКУ) возбудила дело в отношении нарушений конкурентного законодательства в действиях компаний «Киевоблгаз Сбыт», «Житомиргаз Сбыт», «Черниговгаз Сбыт», «Черкассыгаз Сбыт», «Уманьгаз Сбыт» и «КиевГазЕнерджи».
«Именно эти компании имеют структурные признаки монопольного (доминирующего) положения на рынке в своих регионах. Насколько мне известно, в ближайшее время на очереди и другие области и города.
Речь идет не только о неоправданно высоких ценах, говорится также и о действиях учредителей этих газсбытов. Есть жалобы на операторов газораспределительных сетей, которые пытаются останавливать переход потребителей к другим поставщикам. Например, через начисление несуществующей задолженности при окончательных расчетах», — добавил Хмельницкий.
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