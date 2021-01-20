В Украине нужно создать систему мониторинга рынка газа для потребителей - эксперт

Ситуация с подорожанием газа была ожидаемой, но бытовые потребители в Украине оказались к этому не готовы, поскольку в стране нет публичной системы мониторинга ситуации на рынке газа и информационной помощи для потребителей.

Об этом говорится в комментарии директора по исследованиям Аналитического центра DiXi Group Романа Ницовича.

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«Один из вариантов — это договор с фиксированной ценой на год или сезон, тогда как сейчас большинство потребителей платят по контрактам, где расценки на газ меняются ежемесячно. Но население не получило достаточно информации, как вести себя в новых рыночных условиях», — подчеркнул эксперт.

Ницович подчеркнул, что информирование и мониторинг должны происходить независимо от настроений потребителей или руководящих указаний со стороны властей.

«Момент первый — это информирование, момент второй — мониторинг рынка должен происходить постоянно и не зависеть от указаний правительства или улицы. Нужно постоянно отслеживать, какую маржу себе выставляют поставщики, не слишком ли она высока, и тогда уже на это реагировать», — добавил эксперт.