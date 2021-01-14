ГНС назвала сроки и размеры уплаты ЕСВ предпринимателями в 2021 году

В 2021 году размер минимальной зарплаты будет меняться дважды — с 1 января (6000 грн) и с 1 декабря (6500 грн). А значит, будет меняться минимальный страховой взнос по ЕСВ.
Об этом напоминает Главное управление ГНС в Черкасской области.
Налоговики обращают внимание на сроки уплаты ЕСВ самозанятыми лицами в 2021 году:
Таким образом, минимальный размер единого взноса для предпринимателей, подлежащего уплате, составляет:
Также с
Еще освобождаются от уплаты ЕСВ за себя:
Кроме того, освобождены от начисления, исчисления и уплаты ЕСВ плательщиков единого налога первой группы за периоды с 1 по 31 декабря 2020 года, с 1 по 31 января, с 1 по 28 февраля, с 1 по 31 марта, с 1 по 30 апреля и с 1 по 31 мая 2021 за себя. То есть единый взнос упрощенцы первой группы не платят за декабрь 2020 года и 5 месяцев с января по май (включительно) 2021 года. Важно, что законом четко определено, эти месяцы неуплаты единого взноса включаются в страховой стаж единщика первой группы.
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