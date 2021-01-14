ГНС назвала сроки и размеры уплаты ЕСВ предпринимателями в 2021 году

В 2021 году размер минимальной зарплаты будет меняться дважды — с 1 января (6000 грн) и с 1 декабря (6500 грн). А значит, будет меняться минимальный страховой взнос по ЕСВ.

Об этом напоминает Главное управление ГНС в Черкасской области.

Налоговики обращают внимание на сроки уплаты ЕСВ самозанятыми лицами в 2021 году:

физлицами — предпринимателями, которые избрали упрощенную систему налогообложения независимо от выбранной группы — до 20 числа месяца, следующего за кварталом, за который уплачивается единый взнос;

физлицами — предпринимателями, которые избрали общую систему налогообложения, и лицами, которые ведут независимую профессиональную деятельность, — до 20 числа месяца, следующего за кварталом, за который уплачивается единый взнос. Окончательный расчет за календарный год до 10 февраля следующего года.

Таким образом, минимальный размер единого взноса для предпринимателей, подлежащего уплате, составляет:

за I квартал 2021 года — 3960 грн (срок уплаты 19 апреля 2021 года);

за второй квартал 2021 года — 3960 грн (срок уплаты 19 июля 2021 года);

за третий квартал 2021 года — 3960 грн (срок уплаты 19 октября 2021 года);

за IV квартал 2021 года — 4070 грн (срок уплаты 19 января 2022 года).

Также с 01.01.2021 г. расширен круг лиц, которые освобождаются от уплаты ЕСВ:

к ним отнесены физлица — предприниматели (кроме избравших упрощенную систему налогообложения), лица, которые ведут независимую профессиональную деятельность, и члены фермерского хозяйства. Для них отменяется обязанность платить минимальный размер ЕСВ за месяцы, в которых не было получено дохода (прибыли);

также освобождаются от уплаты ЕСВ за себя физлица — предприниматели и лица, которые ведут независимую профессиональную деятельность, если они получают пенсию по возрасту или по выслуге лет или являются лицами с инвалидностью, или достигли определенного возраста и получают согласно закону пенсию или социальную помощь. Такие лица могут быть плательщиками ЕСВ только добровольно.

Еще освобождаются от уплаты ЕСВ за себя:

лица, которые ведут независимую профессиональную деятельность, при условии постановки их на учет в качестве физических лиц — предпринимателей и осуществления ими одного вида деятельности одновременно как физическим лицом — предпринимателем, так и лицом, которое ведет независимую профессиональную деятельность;

лица, которые ведут независимую профессиональную деятельность и физлица — предприниматели, имеющие основное место работы, за месяцы отчетного периода, за которые работодателем был уплачен страховой взнос за таких лиц в размере не менее минимального страхового взноса.

Кроме того, освобождены от начисления, исчисления и уплаты ЕСВ плательщиков единого налога первой группы за периоды с 1 по 31 декабря 2020 года, с 1 по 31 января, с 1 по 28 февраля, с 1 по 31 марта, с 1 по 30 апреля и с 1 по 31 мая 2021 за себя. То есть единый взнос упрощенцы первой группы не платят за декабрь 2020 года и 5 месяцев с января по май (включительно) 2021 года. Важно, что законом четко определено, эти месяцы неуплаты единого взноса включаются в страховой стаж единщика первой группы.

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