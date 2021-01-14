По госпрограмме «5-7-9%» выдали кредитов на 18,5 миллиарда

В рамках государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9%» выдано почти 8 тыс. кредитов на общую сумму 18,48 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

От старта программы банки-участники выдали 7957 кредитов на общую сумму 18,48 млрд грн. Из них 11,6 млрд грн — рефинансирование ранее полученных займов, 3 млрд грн предприниматели получили на капитальные инвестиции и 3,6 млрд грн в качестве антикризисных кредитов под 3%.

Самыми активными участниками программы являются представители:

сельского хозяйства (54%);

торговли и производства (18%);

промышленной переработки (16%).

По региональной классификации лидерами остаются Львовская, Харьковская и Киевская области.

«Каждую неделю мы фиксируем положительную динамику программы. Так, за последние 7 дней банки-участники подписали 279 договоров на 687 млн ​​грн. В частности, 565 млн грн от общей суммы заключенных за последнюю неделю сделок составляют сделки по рефинансированию предварительно выданных кредитов», — прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Фонд развития предпринимательства заключил соглашения об участии в программе уже с 23-ю банками.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.