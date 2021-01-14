В Израиле создали батарею для электрокаров с пятиминутной зарядкой

Батарея израильской компании StoreDot может заряжаться за пять минут, в будущем ее энергии будет хватать более чем на 150 км пути.
Об этом сообщает The Guardian.
Компания длительное время занимается разработкой батарей со скоростной зарядкой и применяет их в мобильных устройствах, дронах и электрических самокатах. Вскоре StoreDot сможет производить также литий-ионные батареи для электрокаров, скорость зарядки которых приравнивается к традиционной заправки топливом.
Исполнительный директор компании отмечает, что основным барьером для водителей в переходе на электрические средства передвижения является уже не цена, а беспокойство из-за продолжительности движения на батарее. Разработчик также выпустит инженерные образцы из ленты массового производства, чтобы показать, что батарея уже готова для продаж.
Однако, отмечают в компании, проблема заключается не только в скорости зарядки батарей, но и в зарядных станциях, многие из которых не имеют достаточной мощности для скоростной зарядки.
В аккумуляторах StoreDot вместо графита, используемого в традиционных литий-ионных батареях, используются полупроводниковые наночастицы. В будущем компания хочет привлекать кремний, который значительно дешевле. Прототипы ожидают представить в этом году.
К 2025 году батарею планируют адаптировать для расстояния более чем 150 км. Компания отмечает, что цена будет такой же, как и у традиционных батарей.
Эксперты прогнозируют, что батареи со скоростной зарядкой станут массово доступными в течение трех лет, а цена не будет превышать рыночную цену аккумуляторов сейчас.
Капитализацию компании-разработчика сейчас оценивают в 100 млн долларов.
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